в Кинельском районе горели надворные постройки и баня на площади 70 квадратных метров

6 мая в 15:35 в поселке городского типа Усть-Кинельский города Кинель на улице Лесной произошел пожар, о чем в пожарно-спасательный отряд № 34 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.
Оперативно к месту вызова выехали расчеты пожарно-спасательных частей №№ 136, 14 и 82 пожарно-спасательного отряда № 34.
По прибытии наши специалисты установили, что горят надворные постройки, баня и автомобиль УАЗ на площади 70 квадратных метров.
На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б».
В 15:55 была объявлена локализация пожара, а в 16:10 – объявлена ликвидация открытого горения.
К сожалению, во время пожара сгорел автомобиль.
Причина пожара устанавливается.