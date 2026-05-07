Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Выборы в Самарской области

«Нельзя быть верующим наполовину»: боевой генерал Андрей Колотовкин — о чести, долге и решении идти на предварительное голосование

Участник предварительного голосования «Единой России», кавалер шести орденов, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин впервые дал большое откровенное интервью. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине рассказал, почему настоящий патриотизм — это ежедневный труд, как воспитать новое поколение защитников и почему сегодня он решил принять участие во внутрипартийном отборе.
 

Разговор с Андреем Колотовкиным начинается с семейных корней. Его биография — классический пример офицерской династии, где служение Отечеству передается из поколения в поколение.

«У меня оба деда – офицеры, воевали в годы Великой Отечественной. Папа – полковник милиции, мама – учитель русского языка и литературы», — рассказывает генерал. С детства он впитывал романтику военной службы: «Мы жили рядом с воинской частью в Майкопе. Это были 80-е. Все пацаны в классе мечтали поступить в военное училище».

Именно там, еще в юности, сформировался его мировоззренческий стержень. «Я был октябренком, пионером. В 90-е, когда Советский Союз уже шатался, поступая в военное училище, я подавал заявление в партию. Тогда единственную в стране», — вспоминает Андрей Владимирович.

Сегодня, пройдя десятки горячих точек от Грозного до Донбасса, генерал Колотовкин принял осознанное политическое решение. Он одним из первых  подал заявление на вступление в «Единую Россию» и участвует в процедуре предварительного голосования, символизируя обновление народной программы Партии представителями новой политической элиты — настоящими героями нашего времени.

Свое решение он объясняет предельно прямо и честно: «Как говорится, нельзя быть верующим наполовину. Почему "Единая Россия"? Может, прозвучит пафосно, но быть в партии мне важно. Во-первых, это партия власти, она имеет влияние. Но главное – имеет возможности. И партийцы делают то, что обещают и о чем говорят».

В диалоге о ценностях генерал процитировал главный принцип, заложенный в него родителями: «Не сочтите за банальность, но это известная поговорка: "Береги честь смолоду". К тому же я уверен, что жить надо по заповедям Божьим».

Отвечая на вопрос об изменении понятия «патриотизм», Андрей Колотовкин подчеркнул, что суть любви к Родине вечна, но вызовы времени требуют новых подходов.

«Суть, безусловно, осталась та же. Любовь к Родине, готовность защищать ее, не щадя живота своего. Но форма, в которой это прививалось, изменилась, — рассуждает генерал. — Мы на этом росли. Мне больше 50 лет, а я все имена пионеров-героев помню. Но патриотизм – это еще и ежедневный труд. Я вижу, что для многих молодых парней это не громкие слова, а конкретные поступки: пойти добровольцем, помогать раненым, поддерживать семьи погибших. Меняется форма, но суть остается. Наша задача — сделать так, чтобы связь поколений не прерывалась».

С болью он говорит о том, что не все молодые люди до конца осознают суть Специальной военной операции. «Парадоксально, насколько на разных уровнях находится понимание этого вопроса. Молодой человек выражает протест, потому что интернет работает с перебоями. Что называется, лишили импортной жвачки. А нам в юности тоже было неудобно: хотел пойти в кино, а приходилось на субботник. Но "надо" ради общественного блага мы воспринимали как норму», — считает Колотовкин.

Возглавив областную организацию «Ассоциацию ветеранов СВО» по предложению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Колотовкин стал связующим звеном между властью и теми, кто возвращается с фронта.

«Я – действующий помощник Вячеслава Андреевича Федорищева и одновременно возглавляю Ассоциацию. То есть являюсь связующим звеном между властью и военнослужащими, чтобы любую проблему можно было донести оперативно и напрямую. У меня был такой опыт после Афганистана и чеченских кампаний. Первое и главное – это работа с ветеранами, а также военно-патриотическое воспитание и поддержка семей бойцов», — очертил фронт задач генерал.

С особым трепетом Андрей Колотовкин говорит о семье. Здесь, по его мнению, куется настоящая сталь характера. «Надев форму, военнослужащим не стать. Это должно быть в крови. И нужно сразу готовить свою вторую половину к тому, что жена военного – особая профессия. Ты меньше уделяешь времени семье. Не каждая женщина готова стать женой офицера», — откровенно делится он.

Его супруга, Екатерина, с честью несет это звание. «Мы с ней 23 года женаты. Жили в Ингушетии, неоднократно попадали под обстрелы. Но ее это не испугало», — рассказывает Андрей Владимирович. Сегодня Екатерина Колотовкина возглавляет Комитет семей воинов Отечества, входит в Общественную палату РФ и руководит фондом «Звезда и Лира». «Я ею горжусь. Она не генеральская жена, а жена генерала. Не кичится регалиями мужа, а занимается очень серьезной работой», — подчеркивает он.

Династия Колотовкиных не прерывается. Старший сын, 22-летний офицер полиции, не усидел в тылу. «Отправился на СВО добровольцем. Сейчас находится на фронте, оператор беспилотников. Как еще говорят, дроновод», — с гордостью говорит отец.

Самой дорогой наградой среди множества орденов генерал считает «солдатскую» медаль «За отвагу», полученную в 95-м году в Грозном, когда он, командиром разведвзвода, выводил остатки Майкопской бригады из мясорубки. В этом весь Колотовкин: истинная честь не в чинах, а в поступках.

«Береги честь смолоду. Живи по заповедям Божьим. Если Родина зовет – ты встаешь и идешь». Эти постулаты генерала сегодня ложатся в основу образа новой политической элиты, которую выдвигает «Единая Россия» — людей дела, прошедших суровую школу боя и готовых созидать во имя страны.

Напомним, что на сегодняшний день на сайте предварительного голосования «Единой России» зарегистрировано более 400 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Выдвижение продлено до 14 мая. Регистрация избирателей завершается 24 мая. Само электронное голосование запланировано с 25 по 31 мая.

День открытых дверей «Школы муниципального депутата» прошёл на базе Университета «МИР» при поддержке партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области.
В Самаре ждут новый сезон «Школы муниципального депутата»
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
«Единая Россия» проведёт масштабную проверку знаний о АПК
Сейчас на сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов.
«Единая Россия» продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
