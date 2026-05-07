В Тольятти устанавливают личность и местонахождение женщины, подозреваемой в сбыте поддельных денежных купюр

В конце апреля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что одна из покупательниц, приобретая продукты, расплатилась поддельными пятитысячными купюрами, после чего ушла в неизвестном направлении.

Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу, опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», возбуждено уголовное дело.

Полицейские распространили ориентировку с приметами разыскиваемой среди личного состава, направили в организации правоохранительной направленности.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины темного цвета.

Была одета: куртка синего цвета, штаны черного цвета, сапоги коричневого цвета, шарф розового цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 8(9967)270653 или 112. Конфиденциальность гарантирована.