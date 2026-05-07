Более 30 тысяч растений украсят пешеходную улицу Самары Ленинградскую

В Самаре приступили к цветочному оформлению города – всего на общественных пространствах и вдоль улиц до конца июня высадят до 1,5 млн цветов.

Сейчас основные работы сосредоточены на территориях, где состоятся праздничные события Дня Победы. На 2,4 тысячах квадратных метров уже распустились тюльпаны. Более 7 тысяч растений к 9 мая высаживают на пешеходной улице Ленинградской, а всего в этом сезоне ее украсят свыше 30 тысяч растений.

В этом году в Самаре увеличили количество спирей, гортензий, виол, вербен и других кустарников и полукустарников.

В скверах, на площадях, бульварах, аллеях и других общественных пространствах высаживают цинерарии, тагетесы, петунии, катарантусы и другие виды и сорта однолетников, выращенные в теплицах АО «Спецремстройзеленхоз».

На улице Ленинградской, на клумбах от улицы Куйбышева до улицы Чапаевской, появится около двух десятков гортензий, сосен, можжевельников и др. Кроме того, в историческом центре на этой неделе вдоль дорог высадили 42 дерева - рябины, ивы, черёмуха и др.

