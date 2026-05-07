В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей

На официальных пляжах Самары начался второй этап уборки после спада паводка. Специалисты МАУ «Самарская набережная» работают на участках, которые освободились от воды.

Для очистки береговой линии используют тракторы, погрузчики, пескопросеивающую технику и машины для вывоза крупного мусора — бревен и веток. Всего к сезону приведут в порядок около 162 тысяч квадратных метров пляжных территорий, после чего обновят верхний слой: завезут и разровняют более 29,5 тысячи тонн песка, пишет 63.ру.

— После паводка с городских пляжей собрали и отправили на утилизацию уже более 300 тонн мусора. При необходимости одни и те же пляжи будем очищать несколько раз до полного результата. Профессиональные водолазы почистят и акваторию для купания, которую к сезону обозначат буйками. В этом году в течение сезона на каждом пляже водолазы будут работать для очистки водных зон, — рассказал заместитель главы Самары Евгений Владимирский.

Погода установилась почти летняя, поэтому к очистке пляжей приступили намного раньше, чем планировали в начале весны. Уже к началу недели уровень воды в Волге снизился до отметки 31,78 м по Балтийской системе высот, и пляжи даже сейчас не пустуют — на берег выходят любители пляжного спорта и те, кто хочет сделать красивые фото на фоне волжских закатов.

После паводка очистят 162 тысячи квадратных метров пляжей, после большой воды уже собрали более 300 тонн крупногабаритного мусора — бревен и веток. На уборке используют новую технику. Специалисты заканчивают дератизацию и обработку от клещей.

Следующий этап — завоз и планировка свежего песка в объеме 29,5 тысячи тонн. Параллельно сотрудники МАУ «Самарская набережная» готовят к установке пляжное оборудование. В этом году появятся новые теневые навесы, детское оборудование и по просьбам самарцев дополнительные душевые. Всё стационарное оборудование проверяют и проводят косметический ремонт перед началом сезона.

Сейчас на очистке заняты 18 сотрудников МАУ «Самарская набережная» и пять единиц техники. Среди них — прицепной пескопросеивающий аппарат, который протестировали в начале апреля: оборудование крепится к трактору, перерабатывает песок и убирает камни, стекло и другой мусор. Также налаживают новую самоходную пляжеуборочную пескопросеивающую машину повышенной производительности. Ее планируют запустить после уборки основной массы мусора.

— На пляжах провели первый этап профилактических обработок — акарицидной и ларвицидной, выполнили дератизацию. После обследования территорий при необходимости процедуру повторим, — отметил директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов. — Также начали готовить оборудование к перевозу с зимней базы на пляжи. Всего установим более 1,4 тысячи единиц, в том числе новые: кабинки для переодевания, теневые навесы, детское оснащение, настилы. По просьбе жителей увеличим количество душевых. Стационарные конструкции, которые не демонтируют зимой, сейчас обследуем и косметически отремонтируем.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», уровень воды в Волге у пляжей Самары к началу текущей недели снизился до отметки 31,78 м по Балтийской системе высот. Пляжный сезон в городе откроют по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области. Перед этим водолазы почистят акваторию для купания.

Фото: Дильдина Светлана