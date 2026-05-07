Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели

Магнитные бури могут начаться в четверг, 7 мая, и пятницу, 8 мая, из-за роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Об этом 7 мая сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

В сообщении лаборатории указано, что вероятность геомагнитных событий в этот период заметно увеличится. При этом общая интенсивность ожидаемого явления на данный момент оценивается специалистами как средняя.

Ученые также проинформировали о возможном росте числа солнечных вспышек к концу недели. Это связано с выходом на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен, которые ранее находились на обратной стороне планеты.

Согласно прогнозам экспертов, следующие магнитные бури на планете ожидаются в период с 15 по 18 мая, пишут "Известия".