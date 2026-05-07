Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»

Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства. Предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда», который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Компания расположена в селе Красный Яр и специализируется на выпуске широкого ассортимента молочной продукции. Под брендами «Красава», «Халяль» и «Коровушкин край» потребителям хорошо знакомы молоко, кисломолочные продукты, творожные изделия, йогурты, сливочные масла и спреды.
«Молочный край» стал уже 224-м предприятием региона, присоединившимся к проекту. По итогам 2025 года в Самарской области средние показатели эффективности составили:
снижение времени протекания процессов — на 34%;
сокращение незавершенного производства — на 36%;
рост выработки на потоке — на 23%.
Экономический эффект от внедренных методик по всем предприятиям-участникам за 2025 год превысил 3 млрд рублей.
Директор ООО «Молочный край» Роман Муковнин отметил, что ожидает от участия в проекте повышения эффективности производственных процессов.  «Мы намерены использовать экспертизу Регионального центра компетенций и рассчитываем, что специалисты помогут выявить скрытые резервы и оптимизировать работу. Это важный шаг для дальнейшего развития компании и укрепления позиций на рынке», - подчеркнул он. 
Специалисты Регионального центра компетенций уже приступили к обучению сотрудников «Молочного края» методам бережливого производства. В фокусе внимания — устранение лишних действий, ожиданий и непроизводительных перемещений. Рабочая группа завода пройдет обучение под руководством экспертов РЦК, после чего начнутся изменения на пилотном участке. Успешные практики будут тиражированы на все производство.
Отметим, к обучению методикам бережливого производства недавно также присоединились Тольяттинский завод стройматериалов ООО «Завод КПД», первый российский производитель керамогранита ООО «Самарское объединение керамики», крупнейший производитель и интегратор роботизированных технологических комплексов в России и странах СНГ ООО «Тесвел».
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что федеральный проект «Производительность труда» ведет к росту эффективности на предприятиях, увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры. 
 «Для региона это не просто инструмент оптимизации, а реальная возможность усилить конкурентоспособность предприятий, повысить качество продукции и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала. Бережливые технологии помогают сокращать издержки и создавать условия для устойчивого роста», - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. 

Участие в проекте бесплатное. Подробная информация — на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото: ООО «Молочный край»

