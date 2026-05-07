В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу

В четверг, 7 мая, в Новокуйбышевске произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мотоциклист, по данным Госавтоинспекции, двигался по ул. Садовой в направлении Самарского шоссе. В нарушение правил дорожного движения он выехал на полосу встречного движения в зоне, где обгон запрещен, и столкнулся с LADA Priora под управлением 19-летней девушки, которая двигалась в попутном направлении и поворачивала налево.

38-летний водитель мотоцикла Honda NC750X погиб на месте. Водитель автомобиля госпитализирована, пишет Волга-Ньюс.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

