Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»

Россияне от Калининграда до Дальнего Востока присоединились к акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану», приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила глава Службы Светлана Радионова. В адрес Международной премии «Экология – дело каждого» пришли тысячи мягких игрушек, открыток и писем с благодарностью фронтовикам. Белых плюшевых мишек – символ премии своими руками сшили для ветеранов дети и их родители, педагоги и воспитанники детских садов, школ, домов творчества, кадеты и ребята из социальных центров, студенты колледжей и сотрудники межрегиональных управлений Росприроднадзора.

Акция стала по-настоящему всенародной. Игрушки и теплые пожелания прислали из всех российских регионов. Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в каждом письме чувствуется семейная память, уважение к подвигу героев Великой Отечественной и желание сказать ветеранам самые важные слова. Многие участники рассказывали о своих фронтовиках, вкладывали в открытки фотографии родных, делились историями, в которых память о войне передается из поколения в поколение. Глубокую признательность ветеранам выражают и те, кому Великая Отечественная известна лишь по книгам и фильмам. Светлана Радионова поблагодарила всех участников акции и отметила, что каждая игрушка – особенная и проникновенная. Белый медведь – талисман премии «Экология – дело каждого», чистый и светлый символ заботы о будущем. Каждый такой плюшевый мишка несет тепло заботливых рук и превратился в народный жест признательности фронтовикам.

В каждой игрушке ветерану чувствуется не только творческая фантазия, но и частичка души, глубокая благодарность. Кто-то вложил личную историю воевавших предков, кто-то передал ветерану письмо от нескольких поколений своей семьи, кто-то сделал подарок вместе с особенными детьми, которым важно сказать свое слово победителям. Все эти подарки и пожелания мы обязательно передадим фронтовикам в разных уголках страны. В Москве мы ежегодно поздравляем Николая Васильевича Морозова – выпускника Соловецкой школы юнг, который пошел защищать Родину в 14 лет, а после войны стал хранителем Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Уже вручили белого мишку и Нине Михайловне Трепалиной, которой в этом году исполнилось 99 лет. Когда началась война, она, будучи хрупкой девочкой, встала к станку и точила снаряды для фронта. Мы помним и ценим подвиг каждого ветерана. И эти мягкие игрушки – символ нашей искренней признательности. Спасибо каждому, кто откликнулся на нашу акцию. От всей души я поздравляю ветеранов и всех нас с наступающим Днём Победы! Для всего российского народа это священный праздник памяти, благодарности и гордости, который объединяет семьи, поколения и всю страну», – сказала Светлана Радионова.

Акция Росприроднадзора «Игрушка ветерану» получила широкий отклик у россиян. Они сшили самых разнообразных белых мишек, украсили их георгиевскими лентами и цветами, нарядили в национальные костюмы, солдатскую форму и даже бальные платья. Многие прислали письма, стихи и рисунки, где главной мыслью звучит благодарность за мирное небо и право жить, мечтать и радоваться. Искренность и глубина человеческого участия в каждой поделке – знак большого уважения к подвигу фронтовиков. Юная Вероника Кривенко из города Армавир написала: «Пусть этот маленький белый мишка – символ чистоты и надежды принесет улыбку ветерану, подарит ему теплоту и нежность, напомнит о том, что он не забыт».

Многие участники акции пишут о волнении, с которым шили или вязали своих мишек. Они представляют, как ветеран поставит подарок рядом с фотографиями своей семьи и боевыми наградами. «Пусть игрушка напоминает вам о тепле, доброте и детской вере в чудо», – написала 16-летняя Каролина Якушечкина из Крыма.

Акция «Игрушка ветерану» еще раз показала, что память о Великой Победе в России всегда будет живой и объединяющей. Для тысяч участников она стала возможностью не просто сделать добрый подарок, а передать фронтовикам частицу любви, признательности и благодарности, которая никогда не иссякнет.