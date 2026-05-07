Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Известное сельхозпредприятие региона вступило в федеральный проект «Производительность труда»
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»

141
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»

Россияне от Калининграда до Дальнего Востока присоединились к акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану», приуроченной к 81-й годовщине Великой Победы, сообщила глава Службы Светлана Радионова. В адрес Международной премии «Экология – дело каждого» пришли тысячи мягких игрушек, открыток и писем с благодарностью фронтовикам. Белых плюшевых мишек – символ премии своими руками сшили для ветеранов дети и их родители, педагоги и воспитанники детских садов, школ, домов творчества, кадеты и ребята из социальных центров, студенты колледжей и сотрудники межрегиональных управлений Росприроднадзора.

Акция стала по-настоящему всенародной. Игрушки и теплые пожелания прислали из всех российских регионов. Как отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в каждом письме чувствуется семейная память, уважение к подвигу героев Великой Отечественной и желание сказать ветеранам самые важные слова. Многие участники рассказывали о своих фронтовиках, вкладывали в открытки фотографии родных, делились историями, в которых память о войне передается из поколения в поколение. Глубокую признательность ветеранам выражают и те, кому Великая Отечественная известна лишь по книгам и фильмам. Светлана Радионова поблагодарила всех участников акции и отметила, что каждая игрушка – особенная и проникновенная. Белый медведь – талисман премии «Экология – дело каждого», чистый и светлый символ заботы о будущем. Каждый такой плюшевый мишка несет тепло заботливых рук и превратился в народный жест признательности фронтовикам.

В каждой игрушке ветерану чувствуется не только творческая фантазия, но и частичка души, глубокая благодарность. Кто-то вложил личную историю воевавших предков, кто-то передал ветерану письмо от нескольких поколений своей семьи, кто-то сделал подарок вместе с особенными детьми, которым важно сказать свое слово победителям. Все эти подарки и пожелания мы обязательно передадим фронтовикам в разных уголках страны. В Москве мы ежегодно поздравляем Николая Васильевича Морозова – выпускника Соловецкой школы юнг, который пошел защищать Родину в 14 лет, а после войны стал хранителем Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Уже вручили белого мишку и Нине Михайловне Трепалиной, которой в этом году исполнилось 99 лет. Когда началась война, она, будучи хрупкой девочкой, встала к станку и точила снаряды для фронта. Мы помним и ценим подвиг каждого ветерана. И эти мягкие игрушки – символ нашей искренней признательности. Спасибо каждому, кто откликнулся на нашу акцию. От всей души я поздравляю ветеранов и всех нас с наступающим Днём Победы! Для всего российского народа это священный праздник памяти, благодарности и гордости, который объединяет семьи, поколения и всю страну», – сказала Светлана Радионова.

Акция Росприроднадзора «Игрушка ветерану» получила широкий отклик у россиян. Они сшили самых разнообразных белых мишек, украсили их георгиевскими лентами и цветами, нарядили в национальные костюмы, солдатскую форму и даже бальные платья. Многие прислали письма, стихи и рисунки, где главной мыслью звучит благодарность за мирное небо и право жить, мечтать и радоваться. Искренность и глубина человеческого участия в каждой поделке – знак большого уважения к подвигу фронтовиков. Юная Вероника Кривенко из города Армавир написала: «Пусть этот маленький белый мишка – символ чистоты и надежды принесет улыбку ветерану, подарит ему теплоту и нежность, напомнит о том, что он не забыт».

Многие участники акции пишут о волнении, с которым шили или вязали своих мишек. Они представляют, как ветеран поставит подарок рядом с фотографиями своей семьи и боевыми наградами. «Пусть игрушка напоминает вам о тепле, доброте и детской вере в чудо», – написала 16-летняя Каролина Якушечкина из Крыма.

Акция «Игрушка ветерану» еще раз показала, что память о Великой Победе в России всегда будет живой и объединяющей. Для тысяч участников она стала возможностью не просто сделать добрый подарок, а передать фронтовикам частицу любви, признательности и благодарности, которая никогда не иссякнет.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
7 мая 2026  12:02
Вячеслав Федорищев поздравил самарских военнослужащих с Днём создания Вооруженных Сил Российской Федерации
191
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
7 мая 2026  11:29
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили
247
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
7 мая 2026  09:27
В Самаре из-за ракетной опасности рано утром приостановили движение транспорта
397
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
6 мая 2026  13:25
Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре
1139
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
6 мая 2026  10:17
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
674
Весь список