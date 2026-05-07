Сегодня ночью в Похвистневском районе загорелся дом

7 мая в 02:25 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подбельск.

Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 103 и 155 Отряда № 35.

По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом на площади 80 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».

В 02:40 была объявлена локализация пожара, в 03:10 – ликвидация открытого горения, в 05:00 – ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

