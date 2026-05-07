В Самаре в один день сбили пенсионерку и девушку

6 мая на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало четыре человека.

Одно ДТП произошло в Промышленном районе Самары. В 19:35 29-летний мужчина, управляя электровелосипедом Moover V8 Pro, двигался по улице Солнечной со стороны 6-й просеки в направлении 5-й просеки. В пути следования, возле дома №8б, допустил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в Железнодорожном районе Самары в 15:38. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили: 26-летний мужчина, управляя BMW X5, двигался по улице Аксаковской со стороны улицы Урицкого. В пути следования, во время поворота налево на улицу Ткачёвскую, допустил наезд на переходящую проезжую часть 24-летнюю женщину. Пешеход доставлена в медицинское учреждение, откуда была отпущена.