Судебные приставы взыскали ущерб за незаконную вырубку ольхи в Кошкинском районе

Судебные приставы Кошкинского района Самарской области взыскали с местного жителя ущерб, причиненный незаконной рубкой лесных насаждений.

Мужчина, не имеющий разрешающих документов, произвел вырубку деревьев породы «ольха черная» в особо крупном размере. По решению суда за незаконную лесозаготовку местный житель признан виновным и привлечён к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Помимо назначения наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, суд также обязал лесоруба компенсировать причиненный ущерб.

В рамках исполнительного производства судебный пристав разъяснил должнику, что в случае неисполнения решения суда добровольно, в отношении него могут быть применены принудительного характера. Мужчина к сотруднику Службы не прислушался и добровольно к погашению задолженности не преступил.

Понуждая нарушителя к возмещению ущерба, судебный пристав вынес постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере 42 тысяч рублей, а также постановления об ограничении должника в праве выезда за пределы страны и о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества. Помимо этого на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины, сотрудником органов принудительного исполнения было обращено взыскание.

Примененные меры побудили должника полностью выплатить ущерб, причиненный преступлением, в размере 353 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.