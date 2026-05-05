В Елховском районе мужчина погиб в ДТП с большегрузом

4 мая 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек, 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 11:35 в Елховском районе Самарской области. 36-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ 2844SA, двигался со стороны г. Ульяновск в направлении г. Самара. В пути следования допустил наезд на большегруз МАЗ, в составе полуприцепа, под управлением 61- летнего мужчины, который остановился перед местом проведения дорожных работ. Водитель автомашины ГАЗ 2844SA скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.