В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц

Почти 39% жителей Приволжского федерального округа за последний год проходили онлайн-курсы сами или отправляли на них детей. В среднем за обучение в интернете жители ПФО готовы платить ежемесячно 7011 рублей, а среди главных критериев выбора – удобство, понятная программа и цена. Такие данные показал опрос Авито Услуг и Авито Рекламы, в котором приняли участие 10 тысяч респондентов со всей России.

Учеба ради работы: профессиональный интерес растет с возрастом

Чаще всего онлайн-курсы выбирают для получения новых профессиональных навыков: так ответили 40% опрошенных. На втором месте — повышение квалификации (35%), на третьем — хобби и личное развитие (29%).

Онлайн-обучение детей также востребовано. 16% респондентов сообщили, что их дети проходили онлайн-курсы в качестве дополнительных занятий или для подготовки к экзаменам. Еще 16% опрошенных отметили, что их дети занимались онлайн, чтобы повысить оценки по школьным предметам.

На что смотрят при выборе курса

При выборе онлайн-курсов жители Приволжского федерального округа ориентируются на три ключевых параметра. Первые два места — это удобный формат и расписание (39% опрошенных) и понятная программа занятий (34%). На третьем месте — цена (36%). Опыт и квалификация преподавателя и отзывы с рекомендациями (30% и 30% соответственно) совсем немного уступают лидерам. Таким образом, пользователи ищут гармоничное сочетание цены, комфорта и прозрачности обучения. При этом каждый пятый респондент обращает внимание на индивидуальный подход (23%), а 20% — на возможность посетить пробное занятие.

Сколько тратят

В среднем жители Приволжского федерального округа готовы платить за онлайн-курсы порядка 7011 рублей в месяц. Однако более половины опрошенных (62%) хотят уложиться в сумму до 5 000 рублей. Каждый пятый готов платить в два раза больше — до 10 000 рублей. При этом мужчины менее склонны экономить: они готовы тратить 8 600 рублей в месяц, тогда как женщины — в 7 100 рублей. Жители Москвы рассчитывают на сумму в 9 800 рублей, а Санкт-Петербурга — на 9 100 рублей.

Как и где ищут курсы

Реклама онлайн-курсов оказалась крайне эффективна: 79% опрошенных признали, что она влияет на их выбор, причем почти для каждого третьего (16%) она становится одним из основных факторов принятия решения. Мужчины поддаются рекламному влиянию чаще женщин: 58% против 49% — для них реклама является ключевым или значимым аргументом.

В число площадок, которые сильнее всего мотивируют к выбору онлайн-курсов вошли сайты с объявлениями и маркетплейсы, поисковые системы, социальные сети, сайты и сервисы для поиска преподавателей и репетиторов.

«Рынок онлайн-образования входит в более зрелую фазу: темпы роста замедляются, а конкуренция усиливается. В этих условиях важно не просто предлагать качественный продукт, а закрывать разные сценарии обучения – отсюда рост спроса на гибкие форматы. Например, курсы, которые сочетают записи уроков и работу с преподавателем, выбирают 36% пользователей, а каждый третий по-прежнему предпочитает индивидуальные занятия. В таких условиях одного качественного продукта уже недостаточно – важно уметь доносить его ценность до аудитории и грамотно выстраивать продвижение», – комментирует Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах.

«При выборе онлайн-курсов пользователю важно понять, насколько предложение соответствует его потребностям. Онлайн-реклама является значимым ориентиром в этом процессе: каждому   пятому респонденту она помогает   принять решение о покупке. Авито в этом смысле дает рекламодателю точное попадание: аудитория приходит на платформу уже с конкретным запросом, сравнивает предложения и оценивает условия», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

74% жителей Приволжского федерального округа считают экологичность важным фактором при выборе товаров
05 мая 2026, 11:24
74% жителей Приволжского федерального округа считают экологичность важным фактором при выборе товаров
В корзине сторонников экологичного потребления лидируют продукты с натуральным или органическим составом (52%) и энергосберегающие лампы (49%). Общество
Кражи и пожары — главные страхи владельцев загородных домов
05 мая 2026, 10:52
Кражи и пожары — главные страхи владельцев загородных домов
В целом 84% участников опроса уже сталкивались с подобными проблемами или допускают их возникновение. Поэтому с учётом возможных рисков россияне выбирают разные... Общество
Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют
05 мая 2026, 10:06
Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют
Гендерный разрез выявил кардинальные различия в стратегиях профессионального развития. Так, женщины-респондентки чаще указывают, что хотят освоить конкретные... Общество
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
