В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами

Парк «Дружба» в Самаре переживает обновление. Скоро здесь появится уютная контактная зона, где можно пообщаться с альпаками, кроликами и козами.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы уже начались. На площадке монтируют ограждение для будущих обитателей. Планируется разместить около 50 животных.

Главные «звезды» — альпаки, дружелюбные южноамериканские верблюды с мягкой шерстью. Компанию им составят кролики и козы.

Городские власти договорились с парком «Альпака» о передаче животных. Посетители смогут познакомиться с экзотическими и домашними питомцами, сделать яркие снимки и зарядиться позитивом.

В парке «Дружба» обещают обеспечить животным хорошие условия и квалифицированный уход. Ограждения будут выполнены из безопасных материалов исключающих травмирование животных и посетителей. Для детей предусмотрены специальные низкие барьеры, чтобы малыши могли безопасно общаться с кроликами и козами.

Альпаки известны своим спокойным нравом и дружелюбием к людям, что делает их идеальными кандидатами для контактных зоопарков. Такие площадки не только выполняют развлекательную функцию, но и помогают воспитывать бережное отношение к природе и животным. Посетители парка «Дружба» смогут погладить и покормить питомцев, а также сделать яркие фотографии, получить положительные эмоции.

Новая зона откроется в ближайшее время, как только завершат работы по монтажу ограждений и подготовке вольеров, пишет ГТРК-Самара.