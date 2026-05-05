В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами

Парк «Дружба» в Самаре переживает обновление. Скоро здесь появится уютная контактная зона, где можно пообщаться с альпаками, кроликами и козами.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы уже начались. На площадке монтируют ограждение для будущих обитателей. Планируется разместить около 50 животных.

Главные «звезды» — альпаки, дружелюбные южноамериканские верблюды с мягкой шерстью. Компанию им составят кролики и козы.

Городские власти договорились с парком «Альпака» о передаче животных. Посетители смогут познакомиться с экзотическими и домашними питомцами, сделать яркие снимки и зарядиться позитивом.

В парке «Дружба» обещают обеспечить животным хорошие условия и квалифицированный уход. Ограждения будут выполнены из безопасных материалов исключающих травмирование животных и посетителей. Для детей предусмотрены специальные низкие барьеры, чтобы малыши могли безопасно общаться с кроликами и козами. 

Альпаки известны своим спокойным нравом и дружелюбием к людям, что делает их идеальными кандидатами для контактных зоопарков. Такие площадки не только выполняют развлекательную функцию, но и помогают воспитывать бережное отношение к природе и животным. Посетители парка «Дружба» смогут  погладить и покормить питомцев, а также сделать яркие фотографии, получить положительные эмоции. 

Новая зона откроется в ближайшее время, как только завершат работы по монтажу ограждений и подготовке вольеров, пишет ГТРК-Самара. 

Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
