Самарчанка, работая, случайно узнала, что уволена

Жительница г. Самары, сделав запрос о трудовой деятельности в Фонд социального и пенсионного страхования, случайно узнала, что несмотря на то, что она исполняет свои обязанности в качестве заместителя председателя правления ТСЖ, официально она уже уволена. Понимая, что заявление об увольнении по собственному желанию не писала, женщина обратилась в суд за восстановлением своих прав. Суд принял сторону истца и обязал организацию восстановить ее в должности.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил руководство организации о последствиях неисполнения решения суда. Также в связи с тем, что в добровольный срок женщина в занимаемой ею ранее должности восстановлена не была, в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили организацию исполнитель судебное решение и восстановить трудовые права жительницы г. Самары.