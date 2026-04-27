Четыре «легковушки» отправили в зону проведения спецоперации самарские приставы

Судебные приставы Советского района г. Самары передали на нужды СВО четыре легковых автомобиля, конфискованных у водителей за пьяную езду.

Жители областной столицы были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В связи с тем, что водители ранее уже привлекались к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, судом было принято решение конфисковать их транспортные средства и обратить в доход государства. Исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

В рамках исполнительных производств сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали автомобили «Chevrolet Niva», «Chevrolet Klan», «Lada Kalina» и «Toyota Camry» и передали их в воинскую часть для отправки в зону СВО.