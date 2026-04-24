В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Жительница Самарской области при работе бухгалтером украла свыше 1 миллиона рублей

Жительница Самарской области занимала в одной из местных организаций должность бухгалтера. Имея доступ к денежным средствам фирмы, женщина незаконно переводила часть денежных средств на свой расчетный счет. В результате финансовых операций ею было похищено свыше 1 миллиона рублей.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении преступления по ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Помимо назначения основного наказания, ее также обязали компенсировать организации материальный ущерб, который на момент вынесения приговора частично был компенсирован и составил 543 тысячи рублей.


В рамках исполнительного производства сотрудники Службы вынесли в отношении должницы постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ей имущества, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке, и на получаемую ей на новом месте работы заработную плату.
В результате принятых мер материальный ущерб взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В зону СВО приставы Елховского передали грузовой автомобиль
23 апреля 2026, 09:16
Находясь в состоянии опьянения, житель Самарской области решил сесть за руль своего грузового автомобиля. Во время движения по дорогам населенного пункта... Общество
Самарчанка решила обогатиться за счет фиктивной постановки на учет иностранцев
22 апреля 2026, 11:28
Рассмотрев материалы дела, суд назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Происшествия
Житель Самарской области случайно выстрелил в знакомую из ружья
21 апреля 2026, 10:19
Перспектива расстаться со своим транспортным средством побудила должника полностью компенсировать пострадавшей моральный вред. Происшествия
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
