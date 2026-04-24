Жительница Самарской области при работе бухгалтером украла свыше 1 миллиона рублей

Жительница Самарской области занимала в одной из местных организаций должность бухгалтера. Имея доступ к денежным средствам фирмы, женщина незаконно переводила часть денежных средств на свой расчетный счет. В результате финансовых операций ею было похищено свыше 1 миллиона рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении преступления по ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Помимо назначения основного наказания, ее также обязали компенсировать организации материальный ущерб, который на момент вынесения приговора частично был компенсирован и составил 543 тысячи рублей.



В рамках исполнительного производства сотрудники Службы вынесли в отношении должницы постановления об ограничении ее в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ей имущества, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке, и на получаемую ей на новом месте работы заработную плату.

В результате принятых мер материальный ущерб взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.