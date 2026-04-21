Житель Самарской области случайно выстрелил в знакомую из ружья

Житель Самарской области, находясь у двора своего дома с охотничьим ружьем в руках, споткнулся и случайно нажал на спусковой крючок. В результате выстрела дробь попала в руку и грудь стоящей неподалеку знакомой.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по ст. 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Назначив в виде наказания уголовный штраф, он также обязал стрелка выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспортного средства. Также, в связи с тем, что мужчина продолжал уклоняться от погашения задолженности, судебным приставом в отношении его автомобиля был составлен акт описи и ареста.

Перспектива расстаться со своим транспортным средством побудила должника полностью компенсировать пострадавшей моральный вред.