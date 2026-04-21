22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.24
-0.81
EUR 88.38
-1.25
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области случайно выстрелил в знакомую из ружья

Житель Самарской области, находясь у двора своего дома с охотничьим ружьем в руках, споткнулся и случайно нажал на спусковой крючок. В результате выстрела дробь попала в руку и грудь стоящей неподалеку знакомой.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по ст. 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Назначив в виде наказания уголовный штраф, он также обязал стрелка выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам.
В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспортного средства. Также, в связи с тем, что мужчина продолжал уклоняться от погашения задолженности, судебным приставом в отношении его автомобиля был составлен акт описи и ареста.
Перспектива расстаться со своим транспортным средством побудила должника полностью компенсировать пострадавшей моральный вред.

Житель Самарской области лишился Мерседеса за пьяную езду
20 апреля 2026, 09:54
Житель Самарской области лишился Мерседеса за пьяную езду
При проверке оказалось, что мужчина перед тем как сесть за руль, выпил несколько бутылок слабоалкогольного напитка. Происшествия
Самарец выплатил компенсацию родственникам сбитой женщины
17 апреля 2026, 10:46
Самарец выплатил компенсацию родственникам сбитой женщины
Помимо назначения наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, суд обязал автомобилиста компенсировать семье погибшей моральный вред в размере 500 тысяч... Происшествия
Сызранец в ночном клубе пробил голову молодому человеку
16 апреля 2026, 10:19
Сызранец в ночном клубе пробил голову молодому человеку
Помимо наказания в виде лишения свободы условно, суд обязал его также выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Происшествия
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
