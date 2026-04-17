Самарец выплатил компенсацию родственникам сбитой женщины

Самарец, двигаясь по городу, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения женщина скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.

Помимо назначения наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, суд обязал автомобилиста компенсировать семье погибшей моральный вред в размере 500 тысяч рублей в пользу каждого.

В рамках исполнительных производств сотрудником Службы в отношении транспортного средства должника было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Также на получаемые мужчиной доходы было направлено постановление об обращении взыскания.

В результате принятых мер компенсация морального вреда в 1,5 миллиона рублей была выплачена родственникам погибшей в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.