В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам специальной военной операции во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля. В ближайшее время они будут доставлены в войсковые части, где проходят службу бойцы из Самарской области.

«Подобные дроны помогают нам во всем, – отметил Герой России Виталий Красный. – Очень приятно, что наши земляки нам оказывают постоянную помощь».

«В этой партии дронов улучшены их характеристики, прежде всего, по грузоподъемности и дальности полета. Они представлены в трех вариантах: ударном, разведывательном, а также в качестве доставщика. Всего в ближайшие дни будет передана одна тысяча дронов, – пояснил помощник губернатора Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. – Наш земляк Сергей Ярашев, который стал Героем России, именно такими дронами получал боеприпасы, пищу, батареи для радиостанций».

Напомним, самарский боец 68 дней и ночей в одиночку удерживал боевые позиции в Донецкой Народной Республике, находясь в тылу врага. Под открытым огнем он передавал разведданные и отражал атаки штурмовых групп ВСУ. Противник был уверен, что на том рубеже действует целое подразделение, но там находился только он. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента страны Владимира Путина он получил звание Героя России.

«Он – молодец, парень со стержнем. Мы с ним пообщались, он рассказал подробно о том, как проходили эти два месяца. Парень, действительно Герой, с крепким духом. Сейчас он поправляется, совсем скоро начнется протезирование», – отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что дроны нужны всегда. И Правительство Самарской области на постоянной основе оказывает всю необходимую помощь и поддержку самарским бойцам и фронту. К сбору гуманитарного груза, в составе которого всегда есть техника, маскировочные сети, продукты питания и многое другое, подключаются неравнодушные жители региона, активисты и сторонники партии «Единая Россия», предприятия, бизнес-сообщество.

«Вместе с этими изделиями передавайте ребятам от нас большой привет, огромное спасибо за службу. Мы их всех ждем с победой, уверен, что она скоро будет. Будем и дальше регулярно снабжать наши подразделения необходимой современной техникой. Тем более, что все сделано в Самарской области», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона ознакомился с работой военкомата Автозаводского района Тольятти. В нем создан класс агитации по беспилотным системам. Еженедельно сюда приходят тольяттинские студенты, чтобы больше узнать о беспилотных войсках, познакомиться с принципами работы и функционалом дронов.

«Очень многие хотели бы познакомиться с принципами работы, посмотреть, как это выглядит вживую: на испытаниях, соревнованиях. Таких возможностей должно быть больше», – считает глава региона. Он отметил, что в военкомате «замечательно выстроена работа» по подготовке специалистов.

«Нужно проводить больше выездных занятий, потому что у нас очень большое количество любителей беспилотных систем и тех, кто профессионально занимается спортом. Надо проводить показательные занятия, чтобы ребята на примере тех, кто прошел большую школу беспилотных систем, видели, понимали, знали и могли принять решение вступить в беспилотные войска», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Напомним, вступить в войска беспилотных систем и стать оператором дрона может гражданин России в возрасте до 45 лет (до 35 лет – для FPV-дронов). Главное требование – годность по здоровью, умение длительно концентрироваться и быстро принимать решения. Заключить контракт на военную службу можно в пункте отбора (г. Самара, ул. Ленинская, 147) или в военкомате по месту жительства. Подробная информация – по телефону горячей линии: 8-800-2019-117.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026, 17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Политика
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля. Политика
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через... Политика
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
