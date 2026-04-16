Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026. Фестиваль проводится по инициативе министерства образования Самарской области с 2018 года. В этом году он посвящен 65-летию первого полёта человека в космос и 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли. «КосмоФест»-2026 стал частью первой в России Недели космоса, которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

Фестиваль объединил более 6 тысяч участников из разных регионов страны. Форматы участия самые разнообразные - поделки, изобретения, ролики, интервью – но все объединены одной темой «Космос». Большинство участников – дети и их родители. «Я считаю, что все идет от родителей, и интересы и увлечения детей. Я уверен, что за космосом будущее, это такое объединяющее пространство для всего человечества. И за освоением космоса огромные перспективы», - поделился Юрий Куницын, отец участника конкурса.

Фестиваль решает сразу несколько задач: от привлечения внимания общественности к теме космоса до развития детского технического творчества. «Задача конкурса соответствует всероссийскому тренду – популяризация научно-естественных наук и инженерного образования. По всей стране и в Самарской области открываются классы инженерного профиля, оснащаются лаборатории, реализуются программы дополнительного образования. И конкурс «КосмоФест» также призван показать возможности технических наук и технического творчества, поддержать интерес у подрастающего поколения к профессиям авиа-, ракетно-космической отрасли», - отметил и.о. ректора института развития образования Игорь Минаев.

Константин Доладов, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец, член общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», уверен, что «фестиваль «Космофест» дает возможность мечтать о космосе всерьез». «Ребёнок, который лепит ракету из пластилина или снимает ролик про спутник, чаще всего не выбирает будущую работу. Он пробует пространство на прочность: интересно ли мне здесь? «КосмоФест» собрал 6 тысяч участников - и в этом главная ценность фестиваля. За каждым проектом фестиваля я вижу родительский, отцовский вклад. Именно такие фестивали помогают растить будущих специалистов для нашей ракетно‑космической отрасли. Я поздравляю всех победителей и участников. Отдельное спасибо родителям, которые нашли время, силы и желание заниматься с детьми. Наша задача - быть рядом, поддерживать и подавать пример», - отметил Константин Доладов.

В торжественной церемонии объявления и награждения победителей фестиваля приняли участие ведущие специалисты авиа-космических предприятий, летчики-космонавты и ученые в области авиа-ракетостроения. Участникам вручили дипломы и призы, но главным подарком стали поздравления и пожелания от действующего экипажа Международной космической станции.

