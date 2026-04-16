Минцифры считает, что искусственный интеллект в России нужно цензурировать, чтобы ограничить определенные вопросы от пользователей, заявил замглавы ведомства Александр Шойтов.
Минцифры: ИИ в России нужно цензурировать
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.

В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.  Фестиваль проводится по инициативе министерства образования Самарской области с 2018 года. В этом году он посвящен 65-летию первого полёта человека в космос и  70-летию запуска первого искусственного спутника Земли. «КосмоФест»-2026 стал частью первой в России Недели космоса, которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина. 
Фестиваль объединил более 6 тысяч участников из разных регионов страны. Форматы участия самые разнообразные - поделки, изобретения, ролики, интервью – но все объединены одной темой «Космос». Большинство участников – дети и их родители.  «Я считаю, что все идет от родителей, и интересы и увлечения детей. Я уверен, что за космосом будущее, это такое объединяющее пространство для всего человечества. И за освоением космоса огромные перспективы», - поделился Юрий Куницын, отец участника конкурса.  
Фестиваль решает сразу несколько задач: от привлечения внимания общественности к теме космоса до развития детского технического творчества.  «Задача конкурса соответствует всероссийскому тренду – популяризация научно-естественных наук и инженерного образования. По всей стране и в Самарской области открываются классы инженерного профиля, оснащаются лаборатории, реализуются программы дополнительного образования. И конкурс «КосмоФест» также призван показать возможности технических наук и технического творчества, поддержать интерес у подрастающего поколения к профессиям авиа-, ракетно-космической отрасли», - отметил  и.о. ректора института развития образования Игорь Минаев. 
Константин Доладов, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец, член общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», уверен, что «фестиваль «Космофест» дает возможность мечтать о космосе всерьез». «Ребёнок, который лепит ракету из пластилина или снимает ролик про спутник, чаще всего не выбирает будущую работу. Он пробует пространство на прочность: интересно ли мне здесь? «КосмоФест» собрал 6 тысяч участников - и в этом главная ценность фестиваля. За каждым проектом фестиваля я вижу родительский, отцовский вклад.  Именно такие фестивали помогают растить будущих специалистов для нашей ракетно‑космической отрасли. Я поздравляю всех победителей и участников. Отдельное спасибо родителям, которые нашли время, силы и желание заниматься с детьми. Наша задача - быть рядом, поддерживать и подавать пример», - отметил Константин Доладов.
В торжественной церемонии объявления и награждения победителей фестиваля приняли участие ведущие специалисты авиа-космических предприятий, летчики-космонавты и ученые в области авиа-ракетостроения.  Участникам вручили дипломы и призы, но главным подарком стали  поздравления и пожелания от действующего экипажа Международной космической станции. 

 

Фото: АО "РКЦ "Прогресс"

