В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»

В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».

Обучение 740 студентов университетского комплекса ПривГУПС профессии «Проводник пассажирского вагона» проводится за счет средств гранта Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО) и продлится до конца апреля.

Как пояснили в Штабе студенческих отрядов ПривГУПС, фактически в составе 35 студенческих отрядов проводников (СОП) в летний период будут работать 1200 человек – 740 студентов будут подготовлены за счет средств гранта, и еще порядка 500 человек примут участие в перевозках, кто пройдет обучение за счет собственных и иных средств, а также уже имеющие профессию проводника и опыт работы в составе студенческих отрядов.

«Поддержка студенческих инициатив – один из ключевых приоритетов Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Мы гордимся тем, что именно Самарская область стала площадкой для реализации этого масштабного и стратегически важного проекта», – подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Уникальный проект по подготовке проводников пассажирского вагона «Волжская рокада» также, как знаменитая железная дорога времен Великой Отечественной войны, имеет стратегическое значение. В проекте задействованы студенты головного вуза, а также всех филиалов университетского комплекса ПривГУПС в Приволжском федеральном округе – в Самарской, Оренбургской, Кировской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской областей, Республиках Татарстан и Башкортостан и Удмуртской Республике.

По словам ректора ПривГУПС Максима Гаранина, особая ценность проекта заключается в том, что он строится как целостная система: с управленческой координацией, программой мотивации, планом комиссарской деятельности, сопровождением студентов и единым подходом к организации всей работы. «Сегодня далеко не каждый вуз реализует такую комплексную модель в сфере студенческих отрядов. Мы ожидаем, что «Волжская рокада» станет не только результативным проектом трудового семестра, но и сильной практикой объединения молодежи, филиалов и отрасли вокруг общего дела», – подчеркнул Максим Гаранин.

Так, в рамках единой модели подготовки студенты получают теоретические знания и практические навыки, а в ходе третьего трудового семестра у них будет возможность участвовать в спортивной и творческой деятельности.

Одним из участников обучения стала комиссар Штаба студенческих отрядов ПривГУПС, студентка 4 курса электротехнического факультета вуза Маргарита Пронина.

«Важно получить опыт работы на железной дороге, чтобы лучше понять специфику компании РЖД. Кроме того, участие в летних пассажирских перевозках – это хорошая возможность увидеть страну, сеть железных дорог, понять работу пассажирского комплекса изнутри, а также получить массу новых ярких впечатлений», – пояснила Маргарита Пронина.

Обучение завершится итоговыми экзаменами с 26 по 30 апреля. Затем ребята будут трудоустроены в пассажирских вагонных депо АО «Федеральная пассажирская компания» в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Саратове. На местах работы они выполнят стажерские рейсы под руководством опытных наставников из числа сотрудников АО ФПК, а затем приступят к самостоятельной работе.

Фото: пресс-служба ПривГУПС