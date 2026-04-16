В Самаре на территории музея «Ракетно-космического центра «Прогресс» подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест»-2026.
Более 6 тысяч идей, объединенных темой космоса: в губернии подвели итоги фестиваля «КосмоФест-2026»
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
18 апреля  в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Владыки Феодосия состоится Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «
«Солнечный круг»: в Самаре пройдет Пасхальный фестиваль творчества детей с ОВЗ
В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»
В ПривГУПС стартовал проект подготовки проводников «Волжская рокада»

В ПривГУПС приступили к подготовке проводников из числа студентов университетского комплекса в рамках нового профориентационного проекта «Волжская рокада».

Обучение 740 студентов университетского комплекса ПривГУПС профессии «Проводник пассажирского вагона» проводится за счет средств гранта Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО) и продлится до конца апреля.
Как пояснили в Штабе студенческих отрядов ПривГУПС, фактически в составе 35 студенческих отрядов проводников (СОП) в летний период будут работать 1200 человек – 740 студентов будут подготовлены за счет средств гранта, и еще порядка 500 человек примут участие в перевозках, кто пройдет обучение за счет собственных и иных средств, а также уже имеющие профессию проводника и опыт работы в составе студенческих отрядов.
«Поддержка студенческих инициатив – один из ключевых приоритетов Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Мы гордимся тем, что именно Самарская область стала площадкой для реализации этого масштабного и стратегически важного проекта», – подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Уникальный проект по подготовке проводников пассажирского вагона «Волжская рокада» также, как знаменитая железная дорога времен Великой Отечественной войны, имеет стратегическое значение. В проекте задействованы студенты головного вуза, а также всех филиалов университетского комплекса ПривГУПС в Приволжском федеральном округе – в Самарской, Оренбургской, Кировской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской областей, Республиках Татарстан и Башкортостан и Удмуртской Республике.
По словам ректора ПривГУПС Максима Гаранина, особая ценность проекта заключается в том, что он строится как целостная система: с управленческой координацией, программой мотивации, планом комиссарской деятельности, сопровождением студентов и единым подходом к организации всей работы. «Сегодня далеко не каждый вуз реализует такую комплексную модель в сфере студенческих отрядов. Мы ожидаем, что «Волжская рокада» станет не только результативным проектом трудового семестра, но и сильной практикой объединения молодежи, филиалов и отрасли вокруг общего дела», – подчеркнул Максим Гаранин.
Так, в рамках единой модели подготовки студенты получают теоретические знания и практические навыки, а в ходе третьего трудового семестра у них будет возможность участвовать в спортивной и творческой деятельности.
Одним из участников обучения стала комиссар Штаба студенческих отрядов ПривГУПС, студентка 4 курса электротехнического факультета вуза Маргарита Пронина.
«Важно получить опыт работы на железной дороге, чтобы лучше понять специфику компании РЖД. Кроме того, участие в летних пассажирских перевозках – это хорошая возможность увидеть страну, сеть железных дорог, понять работу пассажирского комплекса изнутри, а также получить массу новых ярких впечатлений», – пояснила Маргарита Пронина.
Обучение завершится итоговыми экзаменами с 26 по 30 апреля. Затем ребята будут трудоустроены в пассажирских вагонных депо АО «Федеральная пассажирская компания» в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Саратове. На местах работы они выполнят стажерские рейсы под руководством опытных наставников из числа сотрудников АО ФПК, а затем приступят к самостоятельной работе.

 

Фото: пресс-служба ПривГУПС

Новости по теме
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб.
16 апреля 2026, 19:25
65 лет полета Гагарина: самарские студенты, ветераны и молодёжь составили послание, которое увидели с космоса
В честь 65-летия этого исторического события, при поддержке Правительства Самарской области, в центре Самары на площади Куйбышева состоялся масштабный флешмоб. Общество
52
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения.
16 апреля 2026, 18:54
В Самаре продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова
До 31 мая в Самаре продлено ограничение движения транспорта, в том числе СИМ, по улице Литвинова в связи с ремонтом системы водоотведения. Общество
111
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
153
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
165
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам СВО во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля.
16 апреля 2026  18:25
Помощь фронту: Вячеслав Федорищев передал крупную партию дронов
176
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026  13:52
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
313
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
16 апреля 2026  13:48
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан
286
Весь список