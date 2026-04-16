29 апреля Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина проведет целевой прием граждан по реализации права на жилище, а именно – качеству и срокам проведения капитального ремонта общего имущества МКД.

К участию приглашены представители регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, ГЖИ Самарской области, «Фонда капитального ремонта».

Прием пройдет по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20.

Запись по телефону: 8(846)337 29 03

О проблеме также можно сообщить по электронной почте: Ombudsman.Samara@yandex.ru, в письме не забывайте указывать ФИО и телефон.