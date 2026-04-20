Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Самарский интегратор «Тесвел» повышает эффективность благодаря нацпроекту

Крупнейший в России и странах СНГ производитель и интегратор роботизированных технологических комплексов - компания «Тесвел» - приступил к первому этапу внедрения инструментов бережливого производства. Предприятие участвует в федеральном проекте «Производительность труда», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания, которая сама является экспертом в области автоматизации и роботизации, теперь осваивает управленческие подходы. Помогают в этом специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области.

ООО «Тесвел» - крупнейший производитель и интегратор роботизированных технологических комплексов в России и странах СНГ. Компания специализируется на сложных инжиниринговых проектах, а также предлагает готовые типовые решения для роботизации производственных операций. В портфолио предприятия - более 200 реализованных проектов в сферах машиностроения, аэрокосмической отрасли, пищевой промышленности и металлообработки.

На предприятии работает свыше 130 сотрудников, функционируют собственное конструкторское бюро и отдел инженеров-робототехников.

В 2025 году «Тесвел» получил государственный грант на создание первого в Самарской области Центра развития промышленной робототехники в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Центр открылся в феврале 2026 года в индустриальном парке «Преображенка».

Вступив в проект «Производительность труда», «Тесвел» сочетает технологическую модернизацию с управленческой.

В ходе первого этапа рабочая группа предприятия под руководством экспертов РЦК обучится инструментам бережливого производства, проведёт диагностику процессов и разработает план оптимизации. Цель - создать систему, где роботы и люди работают без потерь.

«Федеральный проект "Производительность труда" для нас - инструмент системного повышения эффективности. Обладая экспертизой в автоматизации, мы закладываем технологическую основу, но максимальный эффект достигается при сочетании технологий и управленческих подходов. Без понимания принципов бережливого производства любые изменения остаются точечными. Ключевой приоритет - обучение, которое позволяет интегрировать бережливое производство с автоматизацией», - прокомментировал директор ООО «Тесвел» Сергей Моршанский.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал важность федерального проекта «Производительность труда» для развития экономики региона. Глава области ставит задачу тиражировать успешные практики и вовлекать в проект новые предприятия.

«Компания "Тесвел" - яркий пример того, как высокотехнологичный бизнес приходит к пониманию: даже самая современная автоматизация не даст полной отдачи без выстроенных процессов и вовлечённой команды. Уверен, что синергия компетенций "Тесвела" в робототехнике и инструментов бережливого производства даст отличный результат и станет примером для других предприятий региона», - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Ознакомиться с мерами поддержки бизнеса можно на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
