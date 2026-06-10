В Самарской области подвели итоги года федерального проекта «Кадры в АПК»

Ключевые результаты, точки роста и новые векторы развития обсудили представители регионального минсельхоза, аграрного вуза и фермерского сообщества. Встреча была посвящена итогам первого года реализации в Самарской области федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Главный итог года — оборудование 8 специализированных аудиторий в 6 школах региона, на базе которых созданы 16 агротехнологических классов. Механизм, при котором министерство возмещает инвесторам 90% затрат на оснащение оборудованием и ремонт аудиторий, полностью оправдал себя.

В 2026 году проект получил новый импульс развития и вышел на качественно новый уровень. Кардинально изменился портрет инвестора агротехкласса: к инициативе присоединились крупные агрохолдинги и промышленные гиганты. «В этом году у нас серьезные инвесторы: «Логика молока», ГАП «Ресурс», «Русагро». «КуйбышевАзот» подтвердил финансирование одного из проектов создания агротехкласса. Это действительно очень серьезные ставки больших предприятий на инвестиции в будущее», — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управление развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального ведомства.

Также достигнута договоренность с федеральным центром: в школе микрорайона Южный город, где учится свыше 7000 детей, откроются сразу два агротехкласса.

Из глобальных задач — дан старт трехлетней реновации инженерного факультета СамГАУ для создания современного центра подготовки кадров, включая операторов БПЛА. Полное обновление кампуса завершится к 2029 году.

Система государственной поддержки выстроена на всех этапах: от школьной парты до гарантированного трудоустройства. Для бизнеса действует механизм возмещения 90% затрат — как на оснащение аудиторий, так и на оплату летних практик студентов и программы переподготовки.

Выпускники агротехклассов получают сертификат, дающий 10 дополнительных баллов при поступлении в Самарского государственного аграрного университета и возможность получения бесплатного высшего образования по целевым договорам. В этом году вуз выделил 142 целевых места, а к 2030 году их доля достигнет 70% от бюджетного приема. «Целевое обучение позволяет гарантировать трудоустройство. Студент уже не беспокоится ни о базе практик, ни о месте, где он будет работать. Это стопроцентная гарантия успеха», — подчеркнула Юлия Кирова, врио проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике СамГАУ.

Для закрепления кадров в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева созданы беспрецедентные условия: единовременные «подъемные» выплаты увеличены до 414 тыс. рублей для выпускников вузов и до 207 тыс. рублей для выпускников колледжей, а ежемесячные надбавки к зарплате выплачиваются в течение шести лет.

«Сельское хозяйство сегодня — это серьезный бизнес с высокими зарплатами. Когда с умом и сердцем подходишь к земле, она всегда отдает сторицей», — резюмировала Лейли Мифтахова, призывая молодежь выбирать аграрные профессии.