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СК России поручил разобраться в истории с падением женщины в автобусе в Самаре

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СК России поручил разобраться в истории с падением женщины в автобусе в Самаре

Следственный комитет РФ переслал сотрудникам ведомства в Самаре обращение местной жительницы о травме в автобусе. Женщина сообщала о несогласии с решением суда по ее жалобе на травмоопасную поездку в общественном транспорте.

ЧП произошло с ней 5 января 2025 года. По словам женщины, водитель резко затормозил, и она упала в салоне автобуса.

"Мой "полет" был с задней платформы до самого водителя, где локтем я ударялась о поручни. У меня раздроблен локтевой сустав, было уже две операции, стоит аппарат с титановой пластиной, спицами и болтами. Жизнь моя изменилась кардинально. Активного образа жизни лишена на всю оставшуюся жизнь. Постоянно приходится проходить реабилитации, чтобы уменьшить боль и дискомфорт. Когда я упала, кондуктор вообще хотела меня высадить на остановке, чтобы автобус следовал дальше по маршруту. Водитель даже не вышел из своей кабины", — утверждает женщина.

Женщна рассказывает: по ее просьбе на место вызвали скорую и ДПС. Но почему-то в оформленных документах ее имя оказалось перепутано, показания также оказались изменены. Потом женщина обратилась в суд. Она просила 2 млн рублей в качестве компенсации, прокуратура поддержала требование в 700 тыс. рублей. В итоге суд постановил компенсировать 300 тыс. рублей.

После этого женщина написала главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Из центрального управления ведомства на днях отреагировали на письмо самарчанки. Следователи должны "обеспечить контроль за рассмотрением обращения", пишет Волга-Ньюс.

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