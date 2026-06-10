в Исаклинском районе загорелись надворные постройки

Сегодня в 05:14 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение, что в селе Мордово-Ишуткино на улице Советской горят надворные постройки.

На место пожара были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 и добровольная пожарная команда сельского поселения Большое Микушкино.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 36 квадратных метров.

На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

В 05:35 пожар был локализован, а в 07:20 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"