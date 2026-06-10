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В Исаклинском районе загорелись надворные постройки

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в Исаклинском районе загорелись надворные постройки

Сегодня в 05:14 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение, что в селе Мордово-Ишуткино на улице Советской горят надворные постройки.
На место пожара были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 и добровольная пожарная команда сельского поселения Большое Микушкино.
По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 36 квадратных метров.
На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».
В 05:35 пожар был локализован, а в 07:20 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Теги: Пожар

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