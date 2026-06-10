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Почти каждый четвертый самарец считает соседей поддержкой в трудной ситуации

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Почти каждый четвертый самарец считает соседей поддержкой в трудной ситуации

Компания Росгосстрах выяснила, насколько близкие отношения жители Самары поддерживают с соседями и готовы ли рассчитывать на помощь тех, кто живет рядом. Исследование[1] показало, что самарцы чаще всего поддерживают спокойные добрососедские отношения без излишней близости, сохраняя комфортную дистанцию в личных вопросах.

Для 28% жителей Самары общение с соседями ограничивается приветствием при встрече. Еще 25% знают соседей только в лицо, а 17% иногда общаются или переписываются с ними. Практически никого в своем доме не знают 17% опрошенных. Обратиться к соседям за помощью готовы 13% респондентов, а дружат семьями или часто общаются лишь 1%.

Более четверти самарцев (28%) воспринимают соседей как нейтральное окружение. Еще 24% считают, что соседи могут стать поддержкой в трудной ситуации. По 18% опрошенных уверены, что с соседями можно поддерживать хорошие отношения без близкого общения или вовсе не хотят контактировать с людьми по соседству. Лишь 7% воспринимают соседей как источник бытовых рисков и проблем, а 6% считают, что они чаще создают стресс, чем помогают.

На время отпуска или длительного отъезда жители Самары чаще всего рассчитывают на собственные меры безопасности. Оставить квартиру под видеонаблюдением готовы 32% участников исследования. Еще по 26% доверили бы жилье родственникам или обычно никого не просят присматривать за квартирой. Друзьям готовы доверить жилье 8% опрошенных, соседям — только 3%.*

При этом степень близости с соседями заметно различается в зависимости от региона. Наиболее тесные отношения чаще складываются у жителей Уфы и Перми: 49% и 48% опрошенных из этих городов соответственно дружат или хотя бы иногда общаются с соседями. Далее следуют Воронеж (44%), Казань (42%), Екатеринбург (42%) и Красноярск (42%). Реже близкие соседские связи встречаются в Санкт-Петербурге — здесь показатель составил всего 24%. В Москве он достиг 30%, в Новосибирске и Волгограде — по 28%.

На отношения с соседями влияет и то, в каком доме живет человек. Чаще всего хорошо знают соседей жители частных домов — 48%. Среди жителей многоквартирных домов наиболее общительными оказались те, кто живет в сталинках — 45%. В малоэтажных жилых комплексах этот показатель составил 42%, в брежневках — 40%. Реже контактируют с соседями жители новостроек (27%) и хрущевок (25%). Среди тех, кто проживает в своей квартире или доме более 20 лет, близкие отношения с соседями поддерживают 43%. У тех, кто не менял жилье от 10 до 20 лет, показатель составляет 36%, а среди недавно переехавших — меньше года назад — всего 13%.

Возраст также влияет на характер общения с людьми, живущими рядом. Среди респондентов от 46 до 55 лет 42% поддерживают близкие отношения с соседями. Среди участников опроса от 36 до 45 лет этот показатель составил 33%, от 26 до 35 лет — 31%, а среди молодежи от 18 до 25 лет — 29%.

«Даже при достаточно спокойных отношениях с соседями жители Самары не всегда готовы впускать их в личное пространство. При этом многие допускают практическое взаимодействие: обратиться за помощью в экстренной ситуации готовы 17% опрошенных, одолжить что-то по мелочи — 15%, а скидываться на общие нужды дома согласны 14%. Забрать доставку или посылку через соседей готовы 10% респондентов. Тем не менее, 42% участников исследования не готовы ни к одному из подобных форматов взаимодействия. Однако в многоквартирном доме полностью дистанцироваться от соседей невозможно: протечка, задымление или другая бытовая авария в одной квартире могут затронуть жильцов рядом. В таких ситуациях вопрос уже выходит за пределы собственного жилья. Приходится устранять не только последствия у себя, но и ущерб, причиненный соседям — причем в этом случае свои затраты можно предусмотрительно застраховать. Тем более, что в большинстве предложений Росгосстраха по страхованию жилья такая опция — гражданская ответственность перед соседями — уже включена. А с учетом того, что порядка 95% страховых случаев в многоэтажных домах — это заливы, наши клиенты нередко на своем опыте могли убедиться в ее актуальности», — прокомментировала Юлия Серова, начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха.

[1] Репрезентативный опрос проведен в мае 2026 года среди 1238 респондентов во всех федеральных округах РФ

 

*Вопрос предполагал множественный ответ

Теги: Опрос

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