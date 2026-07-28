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Олег Моцарь стал фигурантом уже трех уголовных дел

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Олег Моцарь стал фигурантом уже трех уголовных дел

Уголовное дело руководителя «Поисково-спасательной службы» (ПСС) Самарской области Олега Моцаря обрастает новыми эпизодами. Об этом 63.RU рассказал адвокат спасателя Дмитрий Курмаев.

«В отношении Олега Моцаря возбудили уже третье уголовное дело. По нему Ленинский районный суд выбрал меру пресечения в виде ареста. Заседание было на прошлой неделе. Во вторник Олег Моцарь отправился под домашний арест, а в пятницу — в СИЗО. Два дня прожил дома», — пояснил адвокат.

Начальника ПСС СО подозревают и обвиняют в нескольких эпизодах превышения полномочий. Один из них касается работ, проводившихся на пляжах Самары летом 2025 года. Тогда, как установили следователи, в городе искали подрядчика для расчистки акваторий зон отдыха. Контракт выиграл местный индивидуальный предприниматель. Но, по версии стороны обвинения, к работе привлекали технику и сотрудников ПСС, а не представителей подрядчика. По предварительным подсчетам, ущерб составил 53 тысячи рублей. В такую сумму оценили топливо, израсходованное катером.

Несмотря на все доводы защиты и позицию обвиняемого, Ленинский районный суд арестовал Олега Моцаря. Адвокаты начальника ПСС сразу же заявили о готовности обжаловать решение первой инстанции. И уже в апелляционной инстанции им удалось смягчить меру пресечения до домашнего ареста.

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