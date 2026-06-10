Онлайн-платформа Roblox восстановила работу в РФ без ограничений

Игровая онлайн-платформа Roblox снова доступна в РФ без ограничений. В этом 10 июня убедились «Известия».

Как указало Минцифры России в «Макс», платформа выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности своих пользователей.

«Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента», — отметило ведомство.

В Минцифры напомнили, что решение об отмене блокировки было принято после прямых консультаций с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры.

Роскомнадзор (РКН) 3 декабря прошлого года ограничил доступ к Roblox из-за распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.