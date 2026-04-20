Самарские «Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей за поведение фанатов

Самарский клуб «Крылья Советов» получил штраф после домашней игры 24-го тура РПЛ. Причиной стало скандирование болельщиками оскорбительных выражений, уточняет КДК РФС.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоялся 11 апреля и завершился со счетом 2:2. Несмотря на ничейный результат, поведение части зрителей на трибунах привело к дисциплинарному наказанию. КДК РФС назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

После игры с «Ахматом» самарцы встретились с ЦСКА (18 апреля) и также сыграли вничью — 1:1. На данный момент «Крылья Советов» с 23 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, пишет Самарская газета.