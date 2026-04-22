В Ставропольском районе водитель сбил косулю

В Ставропольском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием дикого животного. 21 апреля в 11:55, водитель автомобиля Volkswagen Jetta – мужчина 1992 г.р., осуществляя движение на 1,5 км автодороги «М-5-Урал-Поволжский» со стороны п.Поволжского в направлении М-5 «Урал», не выбрав безопасную скорость движения, допустил наезд на косулю, которая находилась на проезжей части. Дикое животное откинуло на полосу встречного движения, где в последующем произошло столкновение с автомобилем Lada Kalina. Животное погибло. Пострадавшему водителю автомобиля Lada Kalina - женщине 1978 г.р. рекомендовано амбулаторное лечение.