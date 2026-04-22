В Самарской области наградили лучших участников Молодёжки Народного фронта по итогам 2025 года.

В регионе состоялось заседание регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Ключевым событием встречи стало награждение лучших участников команды Молодёжки Народного фронта Самарской области, а также партнёров, которые на протяжении всего 2025 года вносили неоценимый вклад в общее дело.

За плечами активистов — несколько гуманитарных миссий, регулярная помощь бойцам в зоне СВО и поддержка мирных жителей новых регионов России. Кроме того, команда активно участвовала в экологических акциях и адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«За каждым из этих достижений стоят наши ребята — энергичные, неравнодушные и безгранично любящие Россию. Именно их активность, неравнодушие и любовь к своей стране двигают нашу работу вперед. И им мы говорим спасибо!», — отметила координатор Молодёжки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

На заседании были вручены заслуженные награды активистам и партнерам движения. Отмечены те, кто проявил активную гражданскую позицию, самоотверженность в волонтерской деятельности и регулярно участвовал в полезных для страны делах.

Активисты подтвердили, что не намерены снижать темп: в 2026 году приоритетом останется помощь фронту, развитие волонтерства и вовлечение в добрые дела как можно большего числа неравнодушных жителей Самарской области.