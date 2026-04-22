Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области

Участник регионального проекта «Школа героев» Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения своего проекта. В настоящее время ветеран специальной военной операции проходит стажировку в Минпромторге Самарской области. Специалисты министерства знакомят его с деятельностью и структурой органа исполнительной власти, а также консультируют по возникающим вопросам.

«Школа героев» — региональный проект, запущенный по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев». «Программа позволит нашим ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии», — ранее подчеркивал глава региона.

На встрече Валерий Кирдяпкин подробно представил проект «Развитие Регионального центра компетенций» для повышения производительности труда за счёт роботизации и автоматизации на малых и средних предприятиях Самарской области. Основная идея проекта — создание на базе РЦК «Лаборатории оценки и реализации потенциала автоматизации и роботизации производств» как «единого окна» для предприятий. Это обеспечит объективную оценку потенциала, разработку дорожной карты, подбор технологий и полное сопровождение — от аудита до ввода в эксплуатацию и обучения персонала.

«В Самарской области предприятия сталкиваются с барьерами: отсутствием координации, сложностями поиска поставщиков, рисками без экспертизы и дефицитом кадров. Автоматизация — ключ к сохранению производства в условиях демографической ямы», — отметил Валерий Кирдяпкин.

Президент Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме заявил о необходимости повышения автоматизации производств, а федеральный проект «Развитие промышленной робототехники» ставит цель войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году.

«Проекты Валерия Викторовича демонстрируют его неравнодушие к развитию региона и готовность применять опыт для решения важных задач. Мы окажем поддержку для их реализации, что внесёт вклад в развитие промышленности Самарской области», — подчеркнул Денис Гурков по итогам встречи.

