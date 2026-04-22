Температура воздуха 23 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
23 апреля в регионе небольшой дождь, до +12°С
Педагогам образовательных учреждений  Самарской области в рамках мероприятий Года единства народов России доступны материалы для проведения «Уроков кинограмотности», во время которых учащиеся обсудят ценности и образы героев кино и смогут увидеть кинопрое
Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»
Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте.
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте
С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте

Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте.

Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте. Делегаты встретились с представителями Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и АО «Российский экспортный центр», обсудили возможности выхода самарской продукции на зарубежные рынки и возможные меры поддержки.

«Большинство наших предприятий уже успешно работает на международных рынках. Такие деловые события, как Международная промышленная выставка «Иннопром», позволяют предпринимателям не только презентовать свою продукцию, но и наладить взаимоотношения с ключевыми структурами, договориться о реализации реальных проектов. Практику организации бизнес-миссий, в том числе международных, продолжим — это реальный инструмент поддержки экспорта и продвижения наших технологий за рубежом», – сказал глава города Самары Иван Носков.

В рамках выставочной экспозиции, площадь которой составляет 18 тысяч квадратных метров, свои технологические решения представляют около 350 компаний из России, Беларуси, Китая, Казахстана и Узбекистана. На стенде Самарской области представлены ООО «Иннопол-технологии», ООО «Пиэль-компани», АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», АО «Волгабурмаш» из Самары, а также другие компании Самарской области.

«На выставку мы привезли реальные макеты оборудования, которое производим, в масштабе 1 к 10. В основном это блочно-модульные и стеклопластиковые очистные сооружения — мы показываем, как они работают, рассказываем в целом о своей продукции и предприятии. Мы уже сотрудничаем с Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном, в перспективе планируем открыть свое производство на территории Республики Узбекистан. Поэтому в рамках бизнес-миссии важно было узнать, насколько наши очистные сооружения здесь востребованы, какие есть возможности под производственные помещения. Благодарю администрацию города за организацию деловой поездки, такой формат действительно помогает найти партнеров и расширить возможности», – рассказал учредитель ООО «Пиэль-компани» Павел Литвяков.

В рамках международной бизнес-миссии в Республику Узбекистан, которую возглавила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, 10 предприятий малого и среднего бизнеса провели b2b-переговоры и обсудили варианты сотрудничества с предпринимателями Ташкента и Самарканда. Кроме того, администрацией города Самары заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с городом Самаркандом.

 

С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.
22 апреля 2026, 14:11
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу... Общество
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг.
21 апреля 2026, 20:57
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 23 апреля
23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. Общество
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи».
21 апреля 2026, 20:33
«Крылья Советов» в гостях проиграли «Сочи» - 1:2
В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи». Спорт
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
