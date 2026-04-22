Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте

Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте. Делегаты встретились с представителями Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и АО «Российский экспортный центр», обсудили возможности выхода самарской продукции на зарубежные рынки и возможные меры поддержки.



«Большинство наших предприятий уже успешно работает на международных рынках. Такие деловые события, как Международная промышленная выставка «Иннопром», позволяют предпринимателям не только презентовать свою продукцию, но и наладить взаимоотношения с ключевыми структурами, договориться о реализации реальных проектов. Практику организации бизнес-миссий, в том числе международных, продолжим — это реальный инструмент поддержки экспорта и продвижения наших технологий за рубежом», – сказал глава города Самары Иван Носков.



В рамках выставочной экспозиции, площадь которой составляет 18 тысяч квадратных метров, свои технологические решения представляют около 350 компаний из России, Беларуси, Китая, Казахстана и Узбекистана. На стенде Самарской области представлены ООО «Иннопол-технологии», ООО «Пиэль-компани», АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», АО «Волгабурмаш» из Самары, а также другие компании Самарской области.



«На выставку мы привезли реальные макеты оборудования, которое производим, в масштабе 1 к 10. В основном это блочно-модульные и стеклопластиковые очистные сооружения — мы показываем, как они работают, рассказываем в целом о своей продукции и предприятии. Мы уже сотрудничаем с Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном, в перспективе планируем открыть свое производство на территории Республики Узбекистан. Поэтому в рамках бизнес-миссии важно было узнать, насколько наши очистные сооружения здесь востребованы, какие есть возможности под производственные помещения. Благодарю администрацию города за организацию деловой поездки, такой формат действительно помогает найти партнеров и расширить возможности», – рассказал учредитель ООО «Пиэль-компани» Павел Литвяков.



В рамках международной бизнес-миссии в Республику Узбекистан, которую возглавила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, 10 предприятий малого и среднего бизнеса провели b2b-переговоры и обсудили варианты сотрудничества с предпринимателями Ташкента и Самарканда. Кроме того, администрацией города Самары заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с городом Самаркандом.

