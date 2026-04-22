Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре

С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.



Спасти жизнь при возможном заражении может только своевременное обращение за антирабической помощью. Для надёжной защиты себя, близких и питомцев рекомендуется ежегодно проводить профилактическую вакцинацию домашних животных.

Государственной ветеринарной службой антирабическая вакцинация животных будет проводиться по следующим адресам:

- ветеринарный участок Промышленного района: г. Самара, ул. Фадеева, д. 47. Вакцинация проводится ежедневно с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 15.00, воскресенье с 8.00 до 14.00.

- ветеринарный участок Кировского района: г. Самара, ул. Изыскательная, д.11. Вакцинация проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 суббота - с 9.00 до 14.00, воскресенье - выходной день;

- ветеринарный участок Железнодорожного района: г. Самара, ул. Аксакова, д.5. Вакцинация проводится ежедневно с 9.00 до 19.00 суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00;

- ветеринарный участок Куйбышевского района: г. Самара, ул. Ровная, д. 46. Вакцинация проводится ежедневно с 9.00 до 19.00 суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00.

