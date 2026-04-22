В губернии формируется новый туристический продукт

В Самарской области стартовала серия ознакомительных туров для представителей туристической отрасли, в рамках которых туроператорам представляют наиболее интересные и перспективные объекты агротуризма. Первой площадкой проекта для группы, в состав которой вошли 15 профессионалов и экспертов туристической отрасли, стала семейная ферма «Вива Сперанза» (п. Волжский, Красноярский район), признанная флагманом сельского туризма в регионе.
Новый импульс развитию хозяйства дал грант «Агротуризм» в размере 8,9 млн рублей, полученный в прошлом году. Благодаря этой поддержке на территории фермы создано новое круглогодичное гостевое пространство с панорамным шатром-кафе и локальной гастрономической программой. Полноценное открытие объекта запланировано на осень 2026 года. В перспективе планируется расширение форматов приема гостей: мастер-классы по сыроварению, новые экскурсионные программы, семейный досуг выходного дня.
«Мы не просто создаем объекты и вкладываем средства. Важно, чтобы проект работал, принимал туристов, реализовывал сельхозпродукцию и развивался как минимум в течение пяти лет. Именно поэтому в регионе особое внимание уделяется тем хозяйствам, которые уже зарекомендовали себя и способны выстраивать долгосрочную устойчивую модель», - рассказала руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова.
По словам Лейли Мифтаховой, грантовая поддержка в сфере агротуризма в регионе уже доказала свою эффективность. В настоящее время в Самарской области восемь грантополучателей по направлению «Агротуризм», и каждый из проектов развивает собственную уникальную концепцию.
Сильной стороной самарского агротуризма является не только разнообразие форматов, но и кооперация между участниками. Фермеры обмениваются опытом, поддерживают друг друга и включают продукцию соседних хозяйств в собственные туристические и гастрономические предложения. Именно такой подход формирует в регионе целостную экосистему сельского туризма.
Положительно оценивают перспективы объектов сельского туризма Самарской области и представители туристической отрасли. 
«Сейчас гастрономический туризм находится в тренде. Для нас важно, что здесь уже создана полноценная инфраструктура: от фермы и производства до питания туристов и комфортного приема групп. Сегодня у туристов запрос на экологичность, локальность, подлинность. И именно здесь на этот запрос можно дать достойный ответ», — подчеркнула Анна Токмачева, член экспертного совета министерства экономического развития Российской Федерации, генеральный директор туроператора «Пилигрим».
Своими впечатлениями по итогам ознакомительного тура поделилась и Татьяна Евдокимова, директор компании «Клуб путешественников ТУРЭКСПЕРТ 63», отметив образовательный потенциал площадки как для студентов, обучающихся по направлениям сервиса и туризма, так и для самого рынка внутреннего туризма, который сегодня нуждается в качественных, содержательных и эмоционально насыщенных маршрутах.
Реализация данных инициатив соответствует стратегическому курсу, заданному губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. «В последние годы мы видим значительный интерес к нашему региону. Для того чтобы отрасль развивалась устойчиво и приносила максимальную пользу области, необходимо системно решать ключевые задачи: это инфраструктура, номерной фонд, повышение качества сервиса, активное продвижение наших туристических возможностей», — неоднократно акцентировал глава региона.
Запуск ознакомительных туров позволит туроператорам оценить готовность объектов к приему организованных групп и включить их в маршруты. Впереди - посещение Муранской фермы, «Плантации братьев Чернозубцевых», «Высоты 63 метра над уровнем моря» и др.
Правительство Самарской области продолжит работу по поддержке перспективных хозяйств, укреплению кооперации между аграриями и турбизнесом, а также привлечению инвестиций в развитие сельских территорий. Регион последовательно формирует новый туристический продукт, в котором сочетаются фермерское производство, гастрономия, семейный отдых, локальная идентичность и государственная поддержка.

 

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

