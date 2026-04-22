Президент России Владимир Путин наградил лауреата премии «Служение» за мужество и героизм

В рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2023 году.

Глава государства лично вручил высшую награду в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» директору Серпейской средней школы, депутату Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову.

Серебряным призером стала наша землячка. Руководитель Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области - заместитель главы администрации района по имущественным отношениям Елена Бакланова заняла второе место в номинации «Диалог с населением — открытость власти». Она взяла «серебро» за проект «Голос молодого поколения», направленный на вовлечение молодежи в выборные процессы.

«Служение – это емкое слово. Для меня оно много значит. Это работа. Работа во благо своего родного края, населения, с которым мы вместе проживаем. Работа во благо области. Моя главная мотивация – это внутреннее состояние и эмоции от результата, которые ты получаешь», — поделилась Елена Бакланова.

Напомним, премия «Служение» призвана укрепить муниципальное сообщество, повысить престиж местной власти и продемонстрировать заслуги тех, кто вносит значительный вклад в развитие территорий и качество жизни граждан. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

«Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней — по сути единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, – ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России, — подчеркнул Владимир Путин. – Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня. Они уже успешно работают на самых разных должностях. И очень многое делают для поддержки боевых товарищей — и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями, для семей участников СВО, для родных тех наших героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов. Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены».

Премия «Служение» проводится уже в третий раз, и стала крупнейшей профессиональной платформой для муниципального сообщества страны. В этом году впервые введена специальная номинация «Единство народов России — сила страны», приуроченная к Году единства народов. Общее число заявок на премию превысило 63 тысячи — рекорд за всю историю конкурса.