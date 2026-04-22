Президент России Владимир Путин наградил лауреата премии «Служение» за мужество и героизм

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Президент России Владимир Путин наградил лауреата премии «Служение» за мужество и героизм

В рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2023 году.

В рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» состоялась церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2023 году.

Глава государства лично вручил высшую награду в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» директору Серпейской средней школы, депутату Мещовского муниципального округа Калужской области Евгению Филонову.

Серебряным призером стала наша землячка. Руководитель Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района Самарской области - заместитель главы администрации района по имущественным отношениям Елена Бакланова заняла второе место в номинации «Диалог с населением — открытость власти». Она взяла «серебро» за проект «Голос молодого поколения», направленный на вовлечение молодежи в выборные процессы.

«Служение – это емкое слово. Для меня оно много значит. Это работа. Работа во благо своего родного края, населения, с которым мы вместе проживаем. Работа во благо области. Моя главная мотивация – это внутреннее состояние и эмоции от результата, которые ты получаешь», — поделилась Елена Бакланова.

Напомним, премия «Служение» призвана укрепить муниципальное сообщество, повысить престиж местной власти и продемонстрировать заслуги тех, кто вносит значительный вклад в развитие территорий и качество жизни граждан. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

«Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней — по сути единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, – ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России, — подчеркнул Владимир Путин. – Сегодня на передовую муниципального служения с боевой передовой приходят ветераны специальной военной операции. Их готовность принимать ответственные решения способна повысить эффективность власти муниципального уровня. Они уже успешно работают на самых разных должностях. И очень многое делают для поддержки боевых товарищей — и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями, для семей участников СВО, для родных тех наших героев, которые отдали свою жизнь за Родину. Опыт ветеранов СВО очень важен для реализации полезных, значимых для общества дел и проектов. Вы хорошо знаете и о федеральной программе «Время героев», и об аналогичных региональных кадровых проектах. Рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появится еще больше новых лидеров, настоящих лидеров, которые понимают, чувствуют нужды людей и делают все для того, чтобы эти проблемы были решены».

Премия «Служение» проводится уже в третий раз, и стала крупнейшей профессиональной платформой для муниципального сообщества страны. В этом году впервые введена специальная номинация «Единство народов России — сила страны», приуроченная к Году единства народов. Общее число заявок на премию превысило 63 тысячи — рекорд за всю историю конкурса.

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами мошенников.
09 апреля 2026, 20:35
Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам мошенников
Президент РФ Владимир Путин 9 апреля поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами мошенников. Политика
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Даниилу Толстому, который является потомком великого русского писателя Льва Толстого.
03 апреля 2026, 21:43
Путин предоставил российское гражданство потомку Льва Толстого
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Даниилу Толстому, который является потомком великого русского писателя Льва Толстого. Политика
Единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения этого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы, сказал Путин.
31 марта 2026, 19:55
Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
Единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения этого транспорта будет... Общество
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
