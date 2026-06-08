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Скорректированы режимы работы гидроузлов Волги и Камы

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Скорректированы режимы работы гидроузлов Волги и Камы

На очередном заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима
Никанорова рассмотрели предложения по режимам работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.
По прогнозу Росгидромета, в июне приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 16,8-22,8 км3 при норме 23,6 км3. При этом
наибольший приток прогнозируется в Угличское (93% от нормы), Чебоксарское (91% от нормы) и Камское (80% от нормы) водохранилища.
Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (48% от нормы).

В ходе заседания было отмечено, что половодье вошло в завершающую стадию и проходит в пределах прогнозных значений. Участники встречи обсудили
график завершения спецпопуска на Нижнюю Волгу.
Дополнительно подведомственный Росводресурсам РосНИИВХ представил информацию о ходе выполнения мониторинга обводнения Волго-Ахтубинской
поймы и дельты Волги.
«Рабочая группа продолжит встречи для координации действий и отслеживания текущей ситуации. Режимы работы гидроузлов будут оперативно
корректироваться в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий», — отметил Вадим Никаноров.

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