Скорректированы режимы работы гидроузлов Волги и Камы

На очередном заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима

Никанорова рассмотрели предложения по режимам работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

По прогнозу Росгидромета, в июне приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 16,8-22,8 км3 при норме 23,6 км3. При этом

наибольший приток прогнозируется в Угличское (93% от нормы), Чебоксарское (91% от нормы) и Камское (80% от нормы) водохранилища.

Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (48% от нормы).

В ходе заседания было отмечено, что половодье вошло в завершающую стадию и проходит в пределах прогнозных значений. Участники встречи обсудили

график завершения спецпопуска на Нижнюю Волгу.

Дополнительно подведомственный Росводресурсам РосНИИВХ представил информацию о ходе выполнения мониторинга обводнения Волго-Ахтубинской

поймы и дельты Волги.

«Рабочая группа продолжит встречи для координации действий и отслеживания текущей ситуации. Режимы работы гидроузлов будут оперативно

корректироваться в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий», — отметил Вадим Никаноров.