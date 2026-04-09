Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам мошенников

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами мошенников, пишут "Известия".

В ходе обсуждения вопроса вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что банкам предоставляется необходимый инструментарий, а в законе четко прописаны случаи автоматического срабатывания системы. По его словам, это должно стать финансовой мотивацией для кредитных организаций и операторов связи активнее защищать граждан.

Глава государства поддержал предложенный вектор работы и указал на необходимость совершенствования механизмов. Путин подчеркнул, что такой подход справедлив с точки зрения защиты интересов людей.

«Надо доработать это, конечно. Но в целом с точки зрения защиты интересов граждан это справедливо», — отметил он.

