Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего школьника в Петербурге

Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка в Санкт-Петербурге. Причиной стала игра на саксофоне — мужчину взбесила музыка. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«23 мая на Минском переулке у Мариинского театра 38-летний мужчина выстрелил в 11-летнего ребенка, который играл на саксофоне. Стрелявший жил со соседству — ему не понравилась музыка, и он произвел выстрел из пневматического оружия в несовершеннолетнего из окна своей квартиры», — говорится в публикации.

Отец юного музыканта Владимир уточнил «Фонтанке», что нападавший целился ребенку прямо в лицо. По данным СМИ, пуля попала мальчику в щеку, оставив рваную рану, после чего застряла в подбородке.

«Стрелял из окна прицельно. Попал бы немножко на сантиметр вбок, мог бы лишить глаза либо вообще убить», — рассказал Владимир.

В Мариинке «Газете.Ru» сообщили, что так как инцидент произошел вблизи театра, первую помощь ребенку оказали сотрудники. Его доставили в медпункт театра, куда сразу же вызвали скорую. После школьника доставили в детскую больницу.

«Мариинский театр обеспокоен случившимся и следит за судьбой пострадавшего. Разбирательством в данном происшествии сейчас занимаются компетентные органы», — добавили в пресс-службе театра.

Отец пострадавшего добавил, что ребенка уже прооперировали, врачи смогли извлечь пулю. Сейчас мальчик идет на поправку, но ближайшее время будет оставаться в больнице на случай осложнений, пишет Газета.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчину, открывшего стрельбу по ребенку, уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ.). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.