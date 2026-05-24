Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего школьника в Петербурге
Названы пять самых популярных схем мошенников в сфере ЖКХ
Более 350 мотоциклистов открыли мотосезон–2026 в Самаре
Из собаки в США достали золотое ожерелье
 Температура воздух 25 мая в Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
25 мая в регионе местами дождь, возможна гроза, до +30°С
В ходе мероприятия ученикам рассказали о видах преступлений в информационном поле, предусмотренных в уголовном законодательстве, а также об ответственности за противоправные деяния.
Офицеры СУ СКР СО провели лекционное занятие со школьниками
23 мая, в 22:15, в селе Старая Рачейка на улице Ленинской столкнулись два мотоцикла.
В Сызранском районе в ДТП с участием двух мотоциклов погиб один из водителей
В Госдуме рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку в июне
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Названы пять самых популярных схем мошенников в сфере ЖКХ

Юрист Иван Соловьёв назвал пять самых популярных схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май.

На первом месте — сообщение в мессенджере или на почте от «Инфоцентра ЖКХ» о задолженности со ссылкой на оплату.

«Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить». И ссылка», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, на втором месте — сообщение якобы от управляющей компании об «уточнении личных данных жильцов» со ссылкой или кодом. Третья схема — установка домофона со ссылкой на решение общего собрания, на котором жертва якобы отсутствовала. На четвёртом месте — фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество. Замыкает пятёрку «онлайн-голосование» за доброе дело, например посадку цветов, ремонт дороги — для голосования нужно перейти по ссылке от аферистов.

23 мая 2026, 13:08
Мошенники рассылают фейковые сообщения о сроках подачи воды
Такие ссылки ведут на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан. Криминал
22 мая 2026, 09:14
Супруги из Самарского региона лишились порядка 2 млн руб., поддавшись на угрозы неизвестных
Неизвестные  сообщили, что кто-то украл персональные данные  пожилого человека и произвел от его имени переводы в пользу ВСУ. Криминал
21 мая 2026, 09:26
19‑летний студент в Самаре лишился 10 тысяч из-за компьютерной игры
История началась с того, что парень наткнулся в сети на заманчивое объявление: продавали аккаунт в онлайн‑игре, которая ему нравится. Криминал
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
