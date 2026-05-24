Названы пять самых популярных схем мошенников в сфере ЖКХ

Юрист Иван Соловьёв назвал пять самых популярных схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май.

На первом месте — сообщение в мессенджере или на почте от «Инфоцентра ЖКХ» о задолженности со ссылкой на оплату.

«Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить». И ссылка», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, на втором месте — сообщение якобы от управляющей компании об «уточнении личных данных жильцов» со ссылкой или кодом. Третья схема — установка домофона со ссылкой на решение общего собрания, на котором жертва якобы отсутствовала. На четвёртом месте — фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество. Замыкает пятёрку «онлайн-голосование» за доброе дело, например посадку цветов, ремонт дороги — для голосования нужно перейти по ссылке от аферистов.