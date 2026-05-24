В Госдуме рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку в июне

На увеличение пенсий с 1 июня могут рассчитывать граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, те, кому была установлена первая группа инвалидности, пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 9 584,69 рублей до 19 169,38 рублей. Дополнительно начисляется надбавка на уход — 1 413,86 рублей ежемесячно. Совокупный прирост составит 10 998,55 рублей, увеличенная сумма приходит уже в июньской выплате», — рассказал депутат о прибавке для тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Его слова приводит РИА Новости.

Для пенсионеров, которым в мае впервые установили первую группу инвалидности, перерасчет будет производиться на основании данных медико-социальной экспертизы, поступающих в Социальный фонд напрямую. Тем, кто подал заявление о перерасчете в связи с появлением нетрудоспособных иждивенцев, будет начисляться треть фиксированной выплатыза каждого иждивенца, но не более чем за трех человек.

Неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие стаж не менее 30 лет по профессиям и должностям из перечня правительства РФ, получат повышение фиксированной выплаты на 25 %. Если сведения о стаже уже есть в системе персонифицированного учета Социального фонда, перерасчет произойдет автоматически, в противном случае нужно будет обратиться в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.