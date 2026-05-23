23 мая на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ.
3900 жителей и гостей Самары вышли на старт полумарафона Забег.РФ
23 мая в 14.50 поступило сообщение о том, что в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение в н.п. Малый Толкай.
МЧС СО: о нарушении водоснабжения в Похвистневском районе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел объезд районов городского округа Самара. В ходе рабочей поездки глава региона посмотрел ход дорожных работ, ремонты инфраструктуры, посетил важные городские объекты.
Вячеслав Федорищев провел объезд Самары
Глава государства встретился с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев».
Ветеран СВО из Самарской области стал участником встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным
В Похвистневском районе, в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» прошла церемония вручения первых паспортов юным жителям региона.
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
Юные таланты представили свои работы. В центре внимания был проект «Тольятти туристический».
Прошла презентация лучших проектов Школы креативных индустрий Тольятти
Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В САТОБ состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке»
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Ветеран СВО из Самарской области стал участником встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным

Программа позволяет военнослужащим применять свой опыт в мирной жизни, развивать управленческие навыки, чувствовать себя нужными и востребованными после возвращения с фронта.

Ветераны СВО, показавшие преданность Родине на поле боя, уже доказали свою эффективность и как руководители на государственной службе. Выпускники программы не боятся преодолевать вызовы и способны принимать решения.

Встреча президента с выпускниками — это часть системной трансформации всей государственной кадровой политики РФ.

Одним из участников встречи стал представитель Самарской области — ветеран СВО, доброволец и финалист программы Константин Яшин. Его боевой путь — это пример высочайшей самоотдачи: награжденный орденом "Службою и храбростью" II степени, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги", он прошел путь от рядового до командира 6-го добровольческого отряда "БАРС", передает 450media.ru.

Уникальный опыт пилотирования и применения беспилотных авиационных систем (БАС) в зоне СВО лег в основу его мирной карьеры. Сегодня Константин Яшин возглавляет Автономную некоммерческую организацию "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" в Тольятти. Под его руководством площадка реализует задачи национального проекта по развитию беспилотной авиации — отрасли, которую Президент лично курирует.

Важно отметить, что свой статус и навыки Константин передает другим. При поддержке Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" (где он прошел обучение по программе "Социальное проектирование в госуправлении") Яшин организовал трудовую адаптацию ветеранов.

Отдельного внимания заслуживает жизненная позиция ветерана. Являясь многодетным отцом (воспитывает пятерых детей вместе с супругой Екатериной), Константин уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи в школах.

- Я не мыслю любовь к семье отдельно от любви к Родине. Для меня они — как одно целое: родной дом является ее маленьким воплощением, а вся наша страна — огромной семьей, - поделился Яшин.

Комментируя итоги встречи с Президентом, он отметил:

- Для меня большая ответственность и честь стать выпускником первого потока программы "Время героев". Это уникальный проект, аналогов которому нет в мире. Два года назад наш Президент лично принял решение о запуске первого потока, напутствовал нас. В январе 2025 года Владимир Владимирович лично посетил созданную производственную площадку в Тольятти и поставил задачи, которые нет шансов не выполнить. Сейчас работа в регионе уже давно вышла за рамки предприятия — совместно с Правительством Самарской области мы работаем по всем направлениям: промышленность, экономика, наука, образование, социальная сфера. Вчера Президент напомнил, что все только начинается. У служения Родине нет выходных и праздников — это смысл жизни, и мы готовы оправдать доверие Президента и жителей нашей великой страны.

Теги: Москва Путин

Единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения этого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы, сказал Путин.
31 марта 2026, 19:55
Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
11 марта 2026, 18:40
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что рад тому, что Зацепин встречает 100-летний юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников» и продолжает дарить любителям музыки новые произведения.
10 марта 2026, 20:33
Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
