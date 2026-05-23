Ветеран СВО из Самарской области стал участником встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным

Глава государства встретился с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев».

Программа позволяет военнослужащим применять свой опыт в мирной жизни, развивать управленческие навыки, чувствовать себя нужными и востребованными после возвращения с фронта.

Ветераны СВО, показавшие преданность Родине на поле боя, уже доказали свою эффективность и как руководители на государственной службе. Выпускники программы не боятся преодолевать вызовы и способны принимать решения.

Встреча президента с выпускниками — это часть системной трансформации всей государственной кадровой политики РФ.

Одним из участников встречи стал представитель Самарской области — ветеран СВО, доброволец и финалист программы Константин Яшин. Его боевой путь — это пример высочайшей самоотдачи: награжденный орденом "Службою и храбростью" II степени, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги", он прошел путь от рядового до командира 6-го добровольческого отряда "БАРС", передает 450media.ru.



Уникальный опыт пилотирования и применения беспилотных авиационных систем (БАС) в зоне СВО лег в основу его мирной карьеры. Сегодня Константин Яшин возглавляет Автономную некоммерческую организацию "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" в Тольятти. Под его руководством площадка реализует задачи национального проекта по развитию беспилотной авиации — отрасли, которую Президент лично курирует.



Важно отметить, что свой статус и навыки Константин передает другим. При поддержке Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" (где он прошел обучение по программе "Социальное проектирование в госуправлении") Яшин организовал трудовую адаптацию ветеранов.



Отдельного внимания заслуживает жизненная позиция ветерана. Являясь многодетным отцом (воспитывает пятерых детей вместе с супругой Екатериной), Константин уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи в школах.

- Я не мыслю любовь к семье отдельно от любви к Родине. Для меня они — как одно целое: родной дом является ее маленьким воплощением, а вся наша страна — огромной семьей, - поделился Яшин.

Комментируя итоги встречи с Президентом, он отметил:

- Для меня большая ответственность и честь стать выпускником первого потока программы "Время героев". Это уникальный проект, аналогов которому нет в мире. Два года назад наш Президент лично принял решение о запуске первого потока, напутствовал нас. В январе 2025 года Владимир Владимирович лично посетил созданную производственную площадку в Тольятти и поставил задачи, которые нет шансов не выполнить. Сейчас работа в регионе уже давно вышла за рамки предприятия — совместно с Правительством Самарской области мы работаем по всем направлениям: промышленность, экономика, наука, образование, социальная сфера. Вчера Президент напомнил, что все только начинается. У служения Родине нет выходных и праздников — это смысл жизни, и мы готовы оправдать доверие Президента и жителей нашей великой страны.