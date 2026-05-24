В Сызранском районе в ДТП с участием двух мотоциклов погиб один из водителей

Сотрудники полиции работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории Сызранского района. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 22:15 в селе Старая Рачейка 16-летний водитель, управляя мотоциклом, двигаясь по улице Ленинской со стороны улицы Молодежной, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил касательное столкновение с мотоциклом под управлением 24-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении. На месте дорожно-транспортного происшествия 24-летний водитель погиб, 16-летний водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО

