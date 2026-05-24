Я нашел ошибку
Главные новости:
 Температура воздух 25 мая в Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
25 мая в регионе местами дождь, возможна гроза, до +30°С
В ходе мероприятия ученикам рассказали о видах преступлений в информационном поле, предусмотренных в уголовном законодательстве, а также об ответственности за противоправные деяния.
Офицеры СУ СКР СО провели лекционное занятие со школьниками
23 мая, в 22:15, в селе Старая Рачейка на улице Ленинской столкнулись два мотоцикла.
В Сызранском районе в ДТП с участием двух мотоциклов погиб один из водителей
В Госдуме рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку в июне
В Госдуме рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку в июне
В Тольятти начали строить пешеходную дорожку фонарями на Хрящевском шоссе
В Тольятти начали строить пешеходную дорожку фонарями на Хрящевском шоссе
Владельцев электросамокатов в Самаре обяжут регистрировать технику
Владельцев электросамокатов в Самаре обяжут регистрировать технику
В Сызранском районе столкнулись два мотоцикла, есть погибший
В Сызранском районе столкнулись два мотоцикла, есть погибший
В Самаре произошел пожар в ангаре по обработке древесины на ул. Калинина
В Самаре произошел пожар в ангаре по обработке древесины на ул. Калинина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе в ДТП с участием двух мотоциклов погиб один из водителей

202
23 мая, в 22:15, в селе Старая Рачейка на улице Ленинской столкнулись два мотоцикла.

Сотрудники полиции работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории Сызранского района. По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 22:15 в селе Старая Рачейка 16-летний водитель, управляя мотоциклом, двигаясь по улице Ленинской со стороны улицы Молодежной, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил касательное столкновение с мотоциклом под управлением 24-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении. На месте дорожно-транспортного происшествия 24-летний водитель погиб, 16-летний водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО
 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызранском районе столкнулись два мотоцикла, есть погибший
24 мая 2026, 13:11
В Сызранском районе столкнулись два мотоцикла, есть погибший
Как пояснили в пресс-службе ГКУ СО Центр по Делам ГО, ПБ и ЧС, столкнулись мотоциклы Alfa и Silver.  Происшествия
267
14 россиян пострадали в ДТП в Турции
23 мая 2026, 14:10
14 россиян пострадали в ДТП в Турции
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие. Происшествия
791
В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть
23 мая 2026, 13:50
В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть
63-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Vesta, двигался по улице Воскресенской со стороны улицы Революционной. Происшествия
762
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
349
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
727
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
762
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
694
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
729
Весь список