Из собаки в США достали золотое ожерелье

В американском штате Флорида сотрудники ветеринарной клиники обнаружили у собаки, поступившей из приюта, дорогостоящее золотое изделие, застрявшее в пищеварительном тракте. Инцидент освещается изданием Newsweek.

Пятилетний пес по кличке Эдвард был доставлен к специалистам с повреждением конечности. После осмотра врачи выявили неожиданную дополнительную проблему: в желудке и отрезке толстой кишки животного находились посторонние объекты.

Состояние Эдварда оценивалось как угрожающее, поэтому ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. В ходе операции из брюшной полости пса извлекли золотую цепочку 750-й пробы. Каким образом украшение попало в организм собаки, осталось невыясненным.

Сообщается также, что в ближайшее время Эдварду предстоит еще одно хирургическое вмешательство — удаление травмированной конечности. Одновременное проведение двух операций оказалось невозможным из-за диагностированного у животного малокровия, пишет МК.