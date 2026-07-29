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Тольяттинца избили за то, что он выразился в адрес родственника

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Тольяттинца избили за то, что он выразился в адрес родственника

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1983 года рождения с телесными повреждениями, полученными в ходе бытового конфликта.

         Для выяснения деталей случившегося на место происшествия и в лечебное учреждение выехали сотрудники полиции. Оперативники изъяли документацию и опросили в больнице пострадавшего, который пояснил, что инцидент произошёл поздно вечером, когда он возвращался домой. Во дворе дома, расположенного на улице Спортивной, он встретил компанию  мужчин, с  которыми у него завязался разговор. В какой-то момент между  потерпевшим и одним из неизвестных возник конфликт, в ходе которого он получил  телесные повреждения.

         Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из многоквартирных домов. Используя скриншот с видеозаписи, оперативники составили и распространили среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции ориентировку с описанием примет злоумышленника.

         В течение суток с момента совершения преступления, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, внешне схожего с разыскиваемым, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

         В ходе опроса местный  житель 1971 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния. Он пояснил полицейским, что потерпевший непристойно выразился в адрес его родственника, за  что  он набросился на обидчика с кулаками.

         Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории  Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому на время предварительного расследования судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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