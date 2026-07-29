24-летний водитель в Тольятти столкнулся с подростком на мотоцикле

ДТП с подростком произошло 28 июля в 23:36 в Центральном районе города Тольятти. 24-летний водитель, управляя транспортным средством ГАЗ 3009A1, двигался по Обводному шоссе в направлении улицы Строителей. В пути следования, возле дома №13 В/2, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и допустил столкновение с мотоциклом Motoland Apex 125, под управлением 15-летнего водителя, который двигался в прямом попутном направлении. Подросток бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.