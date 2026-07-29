В Самару прибыла международная делегация в рамках автопробега «Мир с Россией». Активисты немецкой организации «Дружба Глобаль» выступают за сохранение добрососедских связей. Маршрут экспедиции пролегает через Германию, Польшу и несколько российских городов.

Путешествие стартовало 17 июля и завершится 9 августа. В составе группы шестнадцать человек разных профессий: от инженеров до врачей. Помимо Самары, гости посетят Тверь, Казань, Нижний Новгород, Ржев, Маркс и Старую Рязань.

Руководитель экспедиции Райнхольд Гросс называет инициативу формой народной дипломатии. По его словам, даже если официальные политики заходят в тупик, обычные граждане способны выстроить мосты взаимопонимания.

«Мы хотим показать Германии истинную Россию, в которой нас неизменно встречают с теплом», — отметил он.

Программа пребывания в губернском центре получилась насыщенной. Иностранные путешественники осмотрели Бункер Сталина и экспозиции Военно-исторического музея ЦВО. Также в план вошли прогулки по улице Ленинградской, визит в Евангелическо-лютеранскую церковь Святого Георгия и Этнопарк.

Отдельным событием стала встреча с активистами центра немецкой культуры «Надежда». Гости высоко оценили бережное отношение местных жителей к историческому наследию.

Они лично убедились в высоком уровне межконфессионального согласия, царящего в Самарском крае.

Представитель МИД России в Самаре Алексей Чупахин подчеркнул значимость подобных визитов. Он уверен, что участники автопробега станут живыми свидетелями мирных намерений россиян.

Вернувшись домой, они расскажут близким о стремлении нашего народа к конструктивному диалогу, сообщает «Самарская газета».